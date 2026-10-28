Tim Kühnel packt aus: Das lief wirklich mit Ariel

In der Villa von Love Island VIP wird derzeit eifrig über Tim Kühnels (29) Liebesleben gesprochen – nun liefert der Realitystar selbst weitere Details. Bei einer gemeinsamen Tischrunde hakt Evanthia Benetatou (34) nach, wie es wirklich zwischen ihm und Realitystar Ariel (23) gelaufen ist. Tim legt daraufhin einen genauen Zeitplan offen: "Wir haben uns das erste Mal gesehen bei Fame Fighting Ende Oktober, dann haben wir uns so Mitte November einmal gesehen und dann hatten wir von Ende Februar bis Mitte April was", erklärt er in der Show. Damit räumt er erstmals konkret ein, über welchen Zeitraum sich die Liaison mit der Influencerin erstreckte.

Auf Evas Frage, ob es mit Ariel ebenfalls Dramen gegeben habe, erklärt Tim: "Ja, aber jetzt nicht so das Ausmaß wie bei ihm." Dabei blickt er zu Giuliano Hediger, der ebenfalls an der Show teilnimmt und mit Ariel ein Kind hat. Den Auslöser des Streits schildert er ebenfalls und dafür soll ausgerechnet eine andere Frau verantwortlich gewesen sein, mit der Tim an Karneval nach eigenen Angaben etwas hatte. Unmittelbar davor hatte er noch zwei Tage bei Ariel verbracht. Als Henna Urrehman daraufhin direkt nachbohrt, ob er mit der anderen Frau auch Sex hatte, grinst Tim vielsagend und lässt die Frage unbeantwortet. Sein Couple Marla Slengard zeigt sich von den Erzählungen wenig begeistert: "Irgendwie finde ich es so schwierig, wenn Tim von seiner Vergangenheit erzählt. Er war natürlich ein krasser Playboy, viele Frauen und vor allem auch die Ex von Giuliano", stellt sie im Einzelinterview fest.

Schon bei Tims Einzug in die "Love Island VIP"-Villa war seine Verbindung zu Ariel Thema. Henna und Marla konfrontierten ihn damals mit dem Gerücht, dass er möglicherweise vergeben sei. Dabei fiel auch Ariels Name. Tim bestritt jedoch, zu diesem Zeitpunkt mit dem Realitystar liiert zu sein. Gleichzeitig räumte er ein, dass zwischen den beiden zuvor durchaus etwas gelaufen war. Er beschrieb ihre Verbindung als lockere Freundschaft plus und betonte, emotional ungebunden in die Datingshow gestartet zu sein. Mit seinen aktuellen Aussagen ordnet Tim die damalige Liaison nun zeitlich genauer ein. Die neue Staffel läuft seit dem 23. September 2026 bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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Instagram / _ariel__61, IMAGO / Gartner Collage: Ariel und Tim Kühnel

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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RTLZWEI Marla Slengard und Tim Kühnel in "Love Island VIP"