"Sexy Mama sein": Jennifer Lawrence bestätigt ihre Brust-OP

Jennifer Lawrence (36) hat bestätigt, dass sie sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes einer Brustoperation unterzogen hat. Im Gespräch mit The Cut sprach die Schauspielerin offen über den Eingriff und erklärte auch, warum sie diesen Schritt ging. "Ich möchte eine sexy Mama sein", begründete Jennifer ihren Wunsch nach einem neuen Körpergefühl. Mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat Jennifer zwei Söhne. Cy ist inzwischen vier Jahre alt, ihr zweites Kind kam Anfang 2025 zur Welt. Schon zuvor schilderte sie gegenüber dem New Yorker ihre körperlichen Erfahrungen nach den Geburten. "Nach dem ersten Kind hat sich so ziemlich alles wieder zurückgebildet", erinnerte sich die zweifache Mutter. Bei ihrem jüngeren Sohn sei das jedoch anders gewesen: "Beim zweiten hat sich nichts zurückgebildet."

Nach dieser Geburt entschied sich der Hollywoodstar schließlich für die Operation. "Wenn ich meine Kinder zur Schule bringe, möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat – selbst dann, wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich noch gar nichts auf die Reihe bekomme", schilderte sie im Interview. Mittlerweile kann sich Jennifer neben der bestätigten Brust-OP offenbar noch einen weiteren kosmetischen Eingriff vorstellen. Am liebsten würde sie sich auch das Fett unter ihren Wangen absaugen lassen, scheut sich jedoch vor den öffentlichen Reaktionen. Das Thema Beauty ist seit Kurzem jedoch nicht nur eine private Angelegenheit für die Darstellerin: Jennifer ist nun mit einer eigenen Haarpflegelinie in die Schönheitsbranche eingestiegen.

Kosmetische Behandlungen sind für die Schauspielerin schon längst kein Tabuthema mehr. Die Die Tribute von Panem-Darstellerin hatte bereits erklärt, dass sie niedrig dosiertes Babybotox an ihrer Stirn nutzt. Ein Facelifting schließt die Schauspielerin für ihre Zukunft nicht aus. Auf Filler verzichtet sie nach eigenen Angaben hingegen. Für sie sei es wichtig, dass ihr Gesicht für ihren Beruf beweglich bleibe. Schließlich ist eine ausdrucksstarke Mimik für ihre Arbeit als Schauspielerin wichtig.

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