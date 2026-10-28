Das halten Georgina Fleur und Eva Benetatou vom Ozempictrend

Ozempic, Mounjaro und ähnliche Medikamente werden nicht nur in Hollywood, sondern auch hierzulande zur Gewichtsabnahme genutzt. Häufig erfolgt die Nutzung, obwohl weder eine Diabeteserkrankung noch Übergewicht vorliegt. Die deutschen Reality-TV-Stars Georgina Fleur (36) und Eva Benetatou (34) haben unterschiedliche Ansichten zum Trend. Im Interview mit Promiflash spricht Georgina eine klare Warnung aus und rät vom Präparat ab. "Ozempic, habe ich gehört, soll sehr ungesund sein. Ich würde die Finger davon lassen. Sage ich euch ehrlich, weil man ja auch nicht dünn sein muss. Dünnsein ist nicht alles", betont sie eindringlich. Statt auf Medikamente zu setzen, empfiehlt Georgina viel Bewegung. Sie sieht einen aktiven Alltag als gesünderen Weg, um Gewicht zu verlieren, und verweist auf ihre eigenen Erfahrungen: "Besser ist Sport, Sport, Sport, Sport. 15.000 Schritte, Bewegung, so nimmt man auch gesund ab. Ich bin das beste Beispiel."

Eva äußert sich deutlich zurückhaltender. Weil ihr das nötige Fachwissen fehle, wolle sie keine eindeutige Bewertung abgeben. Für die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin steht im Vordergrund, dass jeder selbst entscheiden müsse, was sich richtig anfühlt. Eine allgemeingültige Empfehlung zur Abnehmspritze möchte sie deswegen nicht aussprechen. Eva bringt Peptide jedoch als mögliche Alternative ins Gespräch: "Ich würde mich eher mit Peptiden auseinandersetzen, die es in den USA gibt... Ich glaube, das ist die gesündere Variante. Eventuell. Aber ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne mich damit nicht aus." Im Gespräch mit Promiflash betont sie: "Jeder soll das machen, was er meint und womit er glücklich ist."

Auch Annemarie Carpendale (48) hatte sich kritisch zu Beautytrends geäußert. Bei der Bambi-Verleihung in München sprach sie mit Promiflash über den Hype um Schönheitsoperationen und Schlankheitshelfer wie Ozempic ohne medizinischen Anlass. Besonders die Jagd nach einem immer strafferen und schlankeren Aussehen überzeugte die Moderatorin nicht. "Auch dieses Vergängliche von diesen ganzen Trends, diese dicken Lippen und alles straffer und fettloser und so weiter. Ich finde es gar nicht schön", erklärte sie damals. Auf der Veranstaltung teilte auch Model Barbara Meier (40) ihre Ansicht zu Abnehmspritzen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Georgina Fleur und Eva Benetatou, Collage

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou bei der Aachener Media Night 2026 in der Eventlocation Liebig in Aachen

Imago Annemarie Carpendale bei der About You Opera 2026 im Admiralspalast in Berlin