Kim Kardashian soll in Uganda mit Waffe bedroht worden sein

Kim Kardashian (46) soll im Oktober 2018 während einer Reise nach Uganda in eine lebensgefährlich wirkende Situation geraten sein. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Kanye West hielt sich der Realitystar für Dreharbeiten an einem abgelegenen Ort auf. Dort sei der Musiker zunehmend paranoid und aufgebracht gewesen. Er habe die örtliche Polizei davon überzeugt, dass Menschen versucht hätten, ihn unter Drogen zu setzen. Daraufhin seien bewaffnete Beamte angerückt und hätten die Zimmer aller Anwesenden durchsucht, auch das von Kim. Einer der Polizisten soll ihr zeitweise sogar eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Geschildert wird der bislang nicht öffentlich bekannte Vorfall laut Page Six von Farnaz Farjam, der ausführenden Produzentin von Keeping Up with the Kardashians. Journalist Jonathan Van Meter gibt ihre Erinnerungen in dem Buch wieder, das am 27. Oktober 2026 erschien.

Für Farnaz soll die Reise ein Wendepunkt gewesen sein. Damals habe sie erstmals begriffen, wie ernst die Probleme zwischen dem Paar bereits waren: "Er brachte die örtliche Polizei im Grunde dazu, zu glauben, dass es Leute gab, die versuchten, ihn unter Drogen zu setzen. Also kamen sie, hatten ihre Waffen gezogen und er ließ sie die Zimmer aller durchsuchen", berichtet Farnaz in dem Buch laut Page Six. Den Augenblick, in dem einer der Beamten die Waffe auf Kims Kopf gerichtet haben soll, bezeichnete sie als "heftig". Schließlich organisierte die Produzentin einen Privatjet und ließ ihr Team aus Uganda ausfliegen. Dem Rapper habe sie den Vorfall später verziehen – er lebt mit einer psychischen Störung und habe sich damals in einer manischen Phase befunden.

Das Buch von Jonathan ist als autorisierte Biografie angelegt – Kim ging das Manuskript vor der Veröffentlichung Seite für Seite durch und markierte sachliche Fehler. Besonders intensiv diskutierte sie mit dem Autor über dessen zunächst spöttisch wirkende Beschreibung ihres 2003 verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (†59) Nach einer erneuten Lektüre überarbeitete der Autor seine Haltung zu diesem Kapitel. Kim und Kanye heirateten 2014, ihre Scheidung wurde 2022 rechtskräftig. Sie haben die vier gemeinsamen Kinder North, Saint, Chicago und Psalm. Auch Jahre nach der Trennung beschäftigt Kim das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann: "Oh, ich mache mir den ganzen Tag Sorgen um Kanye. Die ganze Zeit. Er ist der Vater meiner Kinder, ich werde mir immer Sorgen um ihn machen", erklärt sie in der Biografie laut Page Six. "Negative Erlebnisse wolle sie ausblenden, zugleich aber Grenzen wahren. Zuletzt sei es ruhig gewesen, weil beide momentan wenig miteinander sprächen.

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Getty Images Kim Kardashian und Jonathan Cheban bei der Casamigos-Halloweenparty in Los Angeles 2017

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, 2026

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Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills