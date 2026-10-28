Zoff um Tom: Candice Swanepoel gerät mit Joan aneinander

Zwischen Joan Smalls (38) und Candice Swanepoel (38) soll es wegen Tom Brady (49) ordentlich krachen. Die beiden Supermodels sind seit Jahren eng befreundet, doch Candices angebliche Liaison mit dem früheren Footballstar soll nun für einen Bruch gesorgt haben. Page Six zufolge sollen sich Candice und Tom schon seit Mai miteinander treffen. Joan soll wiederum zuvor rund ein Jahr lang eine On-off-Romanze mit dem Sportler geführt haben – weswegen Joan Candice nun als "Verräterin" bezeichne. Candices Sprecherin stellte dem Portal gegenüber aber klar, dass ihre jahrelange Freundschaft schwerer wiege und den Streit überstehe.

Lustigerweise soll Candice Joan in der Vergangenheit mehrfach dazu geraten haben, ihre Finger von dem Ex-NFL-Spieler zu lassen und die Romanze mit ihm zu beenden. Unter anderem aus Rücksicht auf Toms Ex-Frau Gisele Bündchen (46) und ihre gemeinsamen Kids. Ihren Ärger über die spätere Entwicklung soll Joan in einer inzwischen gelöschten Nachricht deutlich gemacht haben. "Die Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit, mit denen manche Menschen einen behandeln, sind einfach unvorstellbar. Es gibt kein Zurück mehr. Manchen Menschen fehlen Demut und ein moralischer Kompass", hieß es in Screenshots, die über DeuxMoi verbreitet wurden.

Auch abseits der Nachrichten gebe es laut Page Six Anzeichen für eine Distanz. Bei der diesjährigen Victoria's Secret-Fashionshow liefen Joan und Candice zwar beide über den Laufsteg, gemeinsame Fotos entstanden allerdings offenbar nicht. Zudem sind sie einander auf Instagram entfolgt. Der Konflikt ziehe angeblich bereits weitere Kreise: Gemeinsame Bekannte würden vor die Wahl zwischen Team Candice und Team Joan gestellt, berichtet das Magazin.

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Getty Images Candice Swanepoel bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Joan Smalls bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Getty Images Tom Brady, Mai 2026