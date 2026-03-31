Sarah Liebich zieht endlich mit ihrem Freund Meik zusammen

Sarah Liebich und ihr Freund Meik wagen einen großen Schritt in ihrer Beziehung und ziehen zusammen. Die Reality-Bekanntheit teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit ihren Followern und postete ein Video, in dem sie und ihr Partner stolz den Schlüssel zu ihrer ersten gemeinsamen Wohnung präsentieren. Bisher führten die beiden eine Fernbeziehung, doch damit ist nun Schluss. "Aus Fernbeziehung wird Alltag – und ehrlich gesagt hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal aus meinem Dorf wegziehe, weg von meinen Freunden und meiner Familie", schrieb Sarah zu dem Clip.

Für die Social-Media-Persönlichkeit ist der Umzug offenbar mit gemischten Gefühlen verbunden. Sie erklärte, dass sie sehr heimatverbunden sei und sich der Schritt anfühle, als würde sie auf einen anderen Kontinent ziehen. Trotz der emotionalen Herausforderung überwiegt bei Sarah aber die Freude auf das neue Kapitel mit Meik. "Umso größer fühlt sich das gerade an", fügte sie hinzu und schwärmte: "Genauso groß ist die Freude, endlich zusammenzuleben."

Schon im Juli 2025 hatte Sarah offen über ihre Pläne mit Meik gesprochen. Damals verriet die Influencerin im Gespräch mit Promiflash: "Wir haben beide superviel zu tun und wohnen in zwei verschiedenen Städten, was die Sache manchmal ein wenig kompliziert gestaltet, weil wir beide sehr gebunden sind." Ein gemeinsames Zuhause stand deshalb für das Paar eigentlich nicht zur Debatte – mittlerweile sieht das aber offenbar schon ganz anders aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich und Meik Kühnel

Anzeige Anzeige

Promiflash Sarah Liebich, TV-Bekanntheit, und ihr Partner Meik

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Realitystar