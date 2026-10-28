Fans spekulieren: Ist sie die Frau an Kevin Njies Seite?

Kevin Njie (30) sorgt mit einem neuen Schnappschuss für reichlich Spekulationen auf Social Media. In seiner Instagram-Story zeigt er sich neben einer Frau, deren Identität allerdings verborgen bleibt. Seine Begleiterin hat eine Kappe tief ins Gesicht gezogen. Zusätzlich verdeckt ein Engelsflügel-Emoji ihre Hand und einen Teil ihres Handys. Umso deutlicher fällt die persönliche Botschaft aus, die Kevin an seine Begleitung richtet. "Raus aus der Illusion, angekommen im echten Leben. Ich will mein Leben mit dir leben. Reality ist Unterhaltung – das echte Leben spielt woanders", schreibt er zu der Aufnahme. Damit macht der 30-Jährige klar, wie wichtig ihm die abgebildete Person ist. Seit der Veröffentlichung rätseln seine Fans deshalb, wer an seiner Seite zu sehen ist. Besonders ein Name fällt dabei immer wieder: Realitystar Vanessa Brahimi (29) – die mit Kevin zusammen Teil des aktuellen Promihof-Casts ist.

Der TikTok-Account trashtvpassion hat die Theorie um Vanessa nun in einem Beitrag aufgegriffen. Fans kommentieren darunter, dass sie trotz der sorgfältigen Verhüllung mehrere vermeintliche Hinweise entdeckt haben wollen. So soll die Art, wie die Frau ihr Smartphone in der Hand hält, stark an die 29-Jährige erinnern. Außerdem ist am Handgelenk der Unbekannten ein Teil eines Tattoos zu erkennen. Das sichtbare Motiv ähnelt nach Ansicht einiger Nutzer Vanessas bekanntem "11:11"-Tattoo. Bei diesen Beobachtungen handelt es sich allerdings ausschließlich um Vergleiche aus der Fangemeinde. Ein Beweis für die Identität von Kevins Begleitung sind sie nicht. Eine weitere Nutzerin behauptet zudem auf Social Media, dass Kevin und Vanessa kürzlich gemeinsam am Flughafen in Stuttgart gesehen worden sein sollen.

In der Kommentarspalte unter dem TikTok-Beitrag von trashtvpassion legen sich manche User bereits fest. "Das ist sie 100 Prozent", schreibt ein Fan. Ein anderer zeigt sich ebenso überzeugt: "Das ist auch Vanessa, können sie mir erzählen, was sie wollen." Auch die auffällige Bearbeitung des Bildes bleibt unter dem Post nicht unkommentiert. "Wie sich extra Mühe gemacht wurde, um die Hände / Nägel zu zensieren, aber man trotzdem erkennt, wer es sein soll", heißt es in einer weiteren Reaktion. Ob die Follower mit ihrer Vermutung richtigliegen, bleibt zunächst abzuwarten. Weder Kevin noch Vanessa haben sich bisher dazu geäußert, wer tatsächlich unter der Kappe steckt.

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IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

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Instagram / kevin.njie Kevin Njie mit einer unbekannten Frau, Oktober 2026

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RTLZWEI Vanessa Brahimi, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026