Pat McAfee dankt Bradley und Tom für seine erste Filmrolle

Pat McAfee (39) hat sein Schauspieldebüt gefeiert: Der ESPN-Moderator ist in Peter Bergs (64) Sportkriegsdrama "The Mosquito Bowl" zu sehen, das am Donnerstag beim AFI Fest in Los Angeles Premiere feierte. Wie Peter gegenüber The Hollywood Reporter verriet, bekam Pat bei seiner Vorbereitung prominente Schützenhilfe. Bradley Cooper (51) gab ihm heimlich Schauspieltraining, während Tom Cruise (64) den Neuling mit persönlichen Ratschlägen unterstützte. Vor der Kamera verkörpert Pat einen Ausbilder der Marines und spielt unter anderem an der Seite von Nicholas Galitzine (32), Bill Skarsgård, Ray Nicholson (34) und Tom Francis. Für den ehemaligen Profisportler ist es der erste Ausflug ins Filmgeschäft. Lange warten müssen Interessierte auf den Film nicht mehr: Am 30. Oktober 2026 startet "The Mosquito Bowl" in den Kinos, ab dem 25. November 2026 ist das Drama dann auf Netflix abrufbar.

Pat wollte bei seinem ersten Einsatz als Darsteller offenbar nichts dem Zufall überlassen. Pat habe bekannte Schauspieler angerufen, Fragen gestellt und unbedingt einen guten Eindruck beim Regisseur hinterlassen wollen. "Er wollte lernen, wie man es macht, und das hat er auch", fasste Peter gegenüber The Hollywood Reporter zusammen. Die Vorbereitung beschränkte sich jedoch nicht nur auf Gespräche und Schauspielunterricht. Darüber hinaus verbrachte der Sportexperte eine Woche auf dem Ausbildungsgelände der Marines auf Parris Island im US-Bundesstaat South Carolina und arbeitete dort mit Rekruten und Ausbildern, um sich in seine Rolle einzufinden. Vor der Premiere hatte er den fertigen Film trotzdem noch nicht gesehen. Entsprechend angespannt blickte Pat der Vorführung entgegen: "Ich hatte Todesangst und habe immer noch keine Ahnung, wie ich mich darin geschlagen habe. Deshalb freue ich mich darauf, ihn zu sehen", erklärte er dem Branchenmagazin.

Zu der Rolle kam Pat auf ungewöhnlichem Weg. Nach Timothée Chalamets (30) Auftritt bei "College GameDay" im Jahr 2024 seien während des Castings zahlreiche Menschen aus Hollywood auf den Moderator aufmerksam geworden. Zuvor hatte ihn bereits Ari Emanuel, dessen Unternehmen TKO die WWE besitzt, auf mögliches schauspielerisches Talent angesprochen. Pat selbst hielt sich anfangs weder für geeignet noch interessierte er sich stark für die Schauspielerei. Die Dreharbeiten änderten seine Haltung jedoch. "Ich habe mich in das gesamte Handwerk verliebt. Es war die Ehre meines Lebens, gefragt zu werden, und ich habe nichts unversucht gelassen, um für sie alles zu geben – hoffentlich ist mir das gelungen", betonte er gegenüber The Hollywood Reporter. "The Mosquito Bowl" basiert auf einer wahren Geschichte über vier Collegefootballstars, die nach dem Angriff auf Pearl Harbor den Marines beitraten und vor ihrem Kriegseinsatz ein berühmt gewordenes Footballspiel bestritten. Als Vorlage diente Buzz Bissingers Buch "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Buzz ist Peters Cousin; ihre Väter dienten beide bei den Marines.

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Getty Images Pat McAfee bei der Weltpremiere von "The Mosquito Bowl" im Rahmen des AFI Fest in Los Angeles

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Getty Images Pat McAfee und Peter Berg sprechen bei der Premiere von "Mosquito Bowl" im TCL Chinese Theatre in Los Angeles

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Imago Pat McAfee bei ESPN College GameDay vor Oregon gegen Indiana in Atlanta, Januar 2025