Spruch über Verführerinnen: Gloria Schwesinger rudert zurück

Gloria Schwesinger (34) sieht sich nach einer Bemerkung bei Temptation Island VIP offenbar zu einer Klarstellung veranlasst. In der dritten Folge der auf Kreta gedrehten Realityshow bekamen die vergebenen Frauen das Vorstellungsvideo der Verführerinnen zu sehen. Gloria, die gemeinsam mit Michael "Micha" Scherer ihre Beziehung auf die Probe stellt, zeigte sich anschließend im Einzelinterview wenig beeindruckt. Sie habe eigentlich mit echten Victoria's-Secret-Models gerechnet. Weil ihre Aussage als abwertender Kommentar über das Aussehen der Singlefrauen verstanden werden konnte, meldete sich die Realitybekanntheit nun auf Instagram zu Wort. "Also wenn sich da jetzt eine von den Mädels irgendwie angegriffen fühlt, wirklich großes Sorry, find euch echt hübsch", entschuldigte sie sich in einem Video. Ihre Reaktion sei keineswegs böse gemeint gewesen. Vielmehr habe sie Erleichterung ausdrücken wollen, was im Fernsehen offenbar anders rübergekommen sei.

Hinter Glorias Reaktion steckte offenbar vor allem ihre eigene Verunsicherung. Die männlichen Verführer hätten beim Einzug von vermeintlich perfekten Topmodels in der anderen Villa geschwärmt und behauptet, die vergebenen Männer könnten ihnen kaum widerstehen. Das setzte der 34-Jährigen so sehr zu, dass sie bereits am ersten Abend weinte und anschließend kaum schlafen konnte. "Ich hab mir wirklich gedacht, okay, das sind Frauen, die sind so alle 90-60-90, wie aus dem Hochglanzmagazin, alle von der Victoria's-Secret-Show direkt eingeflogen in die Villa von Temptation Island für die vergebenen Männer", erklärt sie auf Instagram. Als sie schließlich das Vorstellungsvideo sah, fiel die Anspannung offenbar von ihr ab. Statt unerreichbarer Laufstegmodels habe sie hübsche Frauen gesehen, mit denen sie sich auf Augenhöhe fühlte. Da sie selbst regelmäßig wegen ihres Aussehens kritisiert werde und mit Unsicherheiten kämpfe, habe sie keinesfalls andere Frauen abwerten wollen.

Wie sehr Gloria die Ungewissheit während des Beziehungsexperiments belastete, zeigte sich bereits in einer früheren Situation. Bei "Temptation Island VIP" leben die vergebenen Männer und Frauen in zwei benachbarten Villen. Zwar können sie Geräusche aus dem jeweils anderen Haus hören, wissen aber nicht, was dort tatsächlich vor sich geht. Als Chika Ojiudo-Ambrose ihrer Partnerin Carina Ojiudo-Ambrose über die Entfernung hinweg eine Liebeserklärung zurief und diese antwortete, wollte Gloria es ihr gleichtun. Auch sie rief Micha zu, dass sie ihn liebe – doch eine hörbare Antwort blieb aus. Das Schweigen ihres Partners traf die Realitybekanntheit offenbar schwer. Sie brach in Tränen aus und musste von ihren Mitstreiterinnen getröstet werden. Schon früh in der Show wurde damit deutlich, wie sehr die räumliche Trennung und die Ungewissheit über Michas Verhalten an Glorias Nerven zehrten.

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Imago Bei der Premiere von Love Island VIP auf Schloss Arff: Gloria Schwesinger am 16.09.2026 in Köln

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Imago Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" in Köln