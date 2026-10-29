Steffen und Karina Vogeno kaufen ein verwildertes Grundstück

Karina (30) und Steffen Vogeno haben sich gemeinsam ein Grundstück gekauft – und auf dem wartet offenbar jede Menge Arbeit. Die Neuigkeit macht der Realitystar in seiner Instagram-Story öffentlich. Dazu teilt er Aufnahmen des dicht bewachsenen Geländes, das bereits seit längerer Zeit vernachlässigt wirkt. Zwischen hohen Bäumen, ausladenden Sträuchern und Efeu zeichnen sich mehrere stark verfallene Schuppen oder andere kleine Gebäude ab. Steffen kommentiert den Anblick mit Humor und schreibt zu seinem Beitrag: "Wir haben ein Grundstück gekauft – und ein bisschen Arbeit dazu."

Noch vor rund zwei Monaten hatte Steffen von ganz anderen Zukunftsplänen erzählt: Er und Karina hatten ernsthaft über eine Auswanderung nachgedacht. Auf TikTok hatte der Realitystar verraten, dass er seiner Frau einen Neuanfang auf Zypern vorgeschlagen hatte. Neben dem sonnigen Wetter hatten ihn vor allem mögliche Steuerersparnisse gereizt. "Ich sage euch ehrlich, wenn ihr sehen würdet, was das kohletechnisch ausmacht, dann würde der eine oder andere von euch definitiv auch überlegen", hatte Steffen erklärt.

Doch am Ende hatten sich die beiden gegen den Umzug ins Ausland entschieden. Ausschlaggebend war die Nähe zu ihren Familien gewesen. "Ganz großes Manko natürlich: Die Family ist nicht in der Nähe", hatte Steffen zu bedenken gegeben. Statt auszuwandern, hatten Karina und er deshalb ein Eigenheim in ihrer Heimat ins Auge gefasst. Ihr Wunsch war ein Bungalow im Grünen gewesen. Ob das jetzt gekaufte Grundstück für diesen Traum gedacht ist, bleibt allerdings offen.

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Instagram / valentinakarina Karina und Steffen Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, April 2026

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, Mai 2026

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Instagram / valentinakarina Steffen und Karina Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, August 2026