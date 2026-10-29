Gericht hebt die Schutzanordnung gegen Halle Berry auf

Juristischer Erfolg für Halle Berry (60): Am Superior Court in Los Angeles hat Richterin Shelley Kaufman am Donnerstag den Antrag von Olivier Martinez (60) auf ein Kontaktverbot abgelehnt. Laut Page Six wollte der Ex-Mann der Schauspielerin damit Schutz für sich und den gemeinsamen 13-jährigen Sohn Maceo (13) erwirken. Mit dem Beschluss entfallen auch die vorläufigen Schutzauflagen, die seit dem 1. Oktober gegen Halle bestanden hatten. Olivier hatte der Oscarpreisträgerin vorgeworfen, den Teenager körperlich misshandelt zu haben. Sie hatte die Anschuldigungen von Beginn an bestritten. Beendet ist der familiäre Konflikt damit jedoch nicht: Der Sorgerechtsstreit um Maceo dauert an.

Der Entscheidung gingen mehrere Anhörungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit voraus. Am 19. Oktober wurde Maceo beinahe vier Stunden lang befragt, auch seine Eltern äußerten sich. Am darauffolgenden Tag soll Olivier laut Page Six wütend und fluchend den Gerichtssaal verlassen haben. Halles 18-jährige Tochter Nahla Aubry (18) sagte ebenfalls aus. Schon in einer früheren gerichtlichen Erklärung hatte sie angegeben, die Vorwürfe hätten sie "schockiert". Sie habe nie aggressives Verhalten ihrer Mutter gegenüber ihrem Halbbruder beobachtet. Olivier hatte unter anderem behauptet, Halle habe Maceo während eines Streits am 26. September gewürgt. Außerdem forderte er das alleinige rechtliche und körperliche Sorgerecht. Halles Anwältin Marina Beck erklärte gegenüber Page Six erleichtert: "Wir sind außerordentlich erfreut, dass das Gericht die einstweilige Schutzanordnung aufgehoben hat. Halle ist entschlossen, sich auch weiterhin auf das Wohlergehen und die besten Interessen ihrer Familie zu konzentrieren." Die Schauspielerin strebt ihrerseits an, Entscheidungen über Maceos Gesundheit, Bildung und Wohlergehen künftig allein oder mit erweiterten Befugnissen treffen zu können. Nach ihrem Vorschlag soll der Junge dennoch weiterhin wöchentlich zwischen den Haushalten seiner Eltern wechseln.

Halle und der französische Schauspieler heirateten im Juli 2013, trennten sich aber bereits zwei Jahre später. Seit Dezember 2016 sind die beiden rechtlich wieder ledig. Vollständig abgeschlossen wurde ihre Scheidung allerdings erst im August 2023. Neben Maceo hat Halle Tochter Nahla aus einer früheren Beziehung. Mit ihrer Aussage vor Gericht unterstützte die junge Frau im aktuellen Konflikt deutlich ihre Mutter. Auch Halle erhebt Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann: Er soll gerichtliche Anordnungen missachtet und wichtige therapeutische sowie schulische Maßnahmen für Maceo verhindert haben. Ihrer Anwältin zufolge wurde Olivier deswegen bereits juristisch sanktioniert.

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Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

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David Livingston/Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry im Jahr 2011

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