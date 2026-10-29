Stephen Graham steht zu seiner "co-abhängigen" Ehe

Stephen Graham sprach im Vorfeld seines neuen Projekts "Nocturne" offen über seine Ehe mit Hannah Walters und die enge Bindung des Paares. Dass andere ihre Partnerschaft möglicherweise als "co-abhängig" einstufen könnten, stört ihn nicht, wie er im Podcast "Happy Place" erklärte. Vielmehr empfindet der Schauspieler große Dankbarkeit für das gemeinsame Leben mit Hannah. "Ich bin gesegnet. Viele Menschen werden sagen, dass ich mit Hannah in einer co-abhängigen Beziehung bin ... Aber das ist okay. Ich habe da einen echten Glücksgriff gemacht, oder? Sie ist außergewöhnlich", schwärmte er. Stephen und Hannah lernten sich während ihrer gemeinsamen Zeit an der Schauspielschule kennen, waren zunächst allerdings nur miteinander befreundet. Im Jahr 2008 gaben sie sich schließlich das Jawort. Inzwischen haben sie zwei gemeinsame Kinder.

Für Stephen ist die lange und glückliche Beziehung mit Hannah vor allem eine gemeinsame Leistung. Ihr Rückhalt habe seinen beruflichen Weg entscheidend geprägt, denn für seinen Erfolg nahm Hannah selbst einiges in Kauf. "Es ist ein Teamspiel – sie hat viel geopfert, damit ich meine Karriere verfolgen konnte", erklärte der Schauspieler im Podcast. Seine Frau war laut Stephen stets davon überzeugt, dass ihm der große Durchbruch gelingen würde. "Sie stellte ihre Karriere zurück, und dafür bin ich auf ewig dankbar. Sie glaubte daran, dass es irgendwann klappen würde ... Man braucht diese Unterstützung um sich herum", stellte er dankbar fest. Inzwischen steht das Paar auch gemeinsam hinter der Kamera: Stephen und Hannah gründeten die Firma Matriarch Productions. Zudem wirkten sie zusammen in mehreren Produktionen mit, unter anderem in den Serien "Time", "This Is England" und "Adolescence" sowie im Film "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache".

Bis aus ihrer Freundschaft eine Liebesbeziehung wurde, dauerte es Stephen zufolge mehrere Jahre. Der Grund: Der Schauspieler hatte Angst vor einer festen Bindung. Als Hannah zu einem anderen Mann nach Spanien ziehen wollte, erkannte er schließlich, dass er sie nicht gehen lassen wollte, und gestand ihr am Bahnhof New Cross seine Liebe. "Und ich weiß nicht, woher es kam, aber ich sagte: 'Ich liebe dich', und sie antwortete: 'Ich habe fünf Jahre darauf gewartet, dass du das sagst'", erzählte er schon früher im Podcast "Table Manners". Hannah verwarf ihre Spanienpläne. Nur drei Tage nach Stephens Liebeserklärung zogen die beiden zusammen. Wie glücklich das Paar nach all den Jahren weiterhin ist, zeigte sich zuletzt bei der Emmy-Verleihung. Nachdem Stephen für "Adolescence" mit einem Preis ausgezeichnet worden war, richtete er während seiner Dankesrede emotionale Worte an Hannah: "Du bist meine Seelenverwandte, und du weißt und ich weiß, ohne dich wäre ich tot. Von ganzem Herzen liebe ich dich mit allem, was ich habe."

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Getty Images Die "Adolescence"-Produzenten Stephen Graham und Hannah Walters

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Getty Images Stephen Graham im Juni 2025

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Getty Images Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham und Ashley Walters mit dem Golden Globe für "Adolescence"