"Bridgerton" setzt in Staffel fünf auf Lust und Sehnsucht

In der fünften Staffel von Bridgerton steht eine Liebesgeschichte voller Sehnsucht im Mittelpunkt. Showrunnerin Jess Brownell verriet jetzt gegenüber Netflix Tudum, dass sich die neuen Folgen ganz Francesca Stirling, gespielt von Hannah Dodd (31), und Michaela Stirling, verkörpert von Masali Baduza (30), widmen werden. "Mehr denn je wird es in Staffel fünf um Sehnsucht gehen", kündigte Jess an. Damit schreibt die Netflix-Serie Geschichte: Erstmals rückt eine komplette Staffel ein gleichgeschlechtliches Paar ins Zentrum. Die Tragweite dieses Schrittes sei der Serienmacherin durchaus bewusst. "Es fühlt sich bahnbrechend an. Natürlich gibt es viele großartige Serien, die queere Liebe gezeigt haben. Wir sind keineswegs die Ersten. Aber eine ganze 'Bridgerton'-Staffel einer sapphischen Beziehung zu widmen, fühlt sich riesig an", erklärte sie dem Portal. Die Dreharbeiten außerhalb von London sind inzwischen abgeschlossen. Einen konkreten Starttermin für die neue Staffel hat Netflix bislang jedoch noch nicht veröffentlicht.

Die Geschichte setzt zwei Jahre nach dem Tod von Francescas geliebtem Ehemann Lord John Stirling ein. Aus pragmatischen Gründen beschließt die Witwe, sich erneut nach einem Ehemann umzusehen. Zur gleichen Zeit reist Johns Cousine Michaela nach London, um sich um das Anwesen der Familie Kilmartin zu kümmern. Francesca muss sich daraufhin zwischen ihren vernünftigen Zukunftsplänen und ihren aufkeimenden Gefühlen entscheiden. Zudem sollen die neuen Folgen erklären, weshalb Michaela im Finale der vierten Staffel trotz ihres Versprechens plötzlich aus Mayfair floh. Erstmals wird das Geschehen dabei ausführlich aus ihrer Perspektive beleuchtet. Eine von Leid beherrschte Erzählung soll das jedoch nicht werden. "Was an Staffel fünf am aufregendsten ist, ist, dass es eine Staffel über queere Freude sein wird. Es wird keine Staffel über queeres Trauma sein", betonte Jess. Neben Romantik und Humor spielt auch das unsichere Abtasten der Frauen eine große Rolle: Sind sie nur Freundinnen oder empfinden sie mehr? Für den Soundtrack erwägt die Showrunnerin außerdem Orchesterfassungen von Liedern offen queerer Musiker.

Dass Francesca und Michaela das neue Traumpaar bilden, hatte Netflix bereits vor rund sechs Monaten bekannt gegeben. Die Enthüllung sorgte unter den Fans für unterschiedliche, teilweise auch verärgerte Reaktionen. Jess liefert nun vor allem Details zur emotionalen Ausrichtung der bereits angekündigten Romanze. Als Vorlage dient Julia Quinns Roman "When He Was Wicked". Die ursprünglich als Geschichte über eine zweite Chance in der Liebe angelegte Handlung wird damit zu Francescas erster queerer Liebesgeschichte. Laut Jess bieten Francescas zurückhaltende Art und das Gefühl, sich von ihrer Familie zu unterscheiden, einen passenden Ausgangspunkt für diese Entwicklung. Auch abseits der Kamera verbindet Hannah und Masali nach Aussage der Showrunnerin eine enge Freundschaft, die von gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Hannah habe ihre eigene Erfahrung als damaliger Serienneuzugang genutzt, um Masali willkommen zu heißen und sich um sie zu kümmern. Obwohl Francescas Bruder Benedict könnte ihr als verständnisvoller Verbündeter zur Seite stehen. Obwohl er in der vierten Staffel Sophie, gespielt von Yerin Ha (31), geheiratet hat, bleibt Benedict laut Jess unabhängig von seiner nach außen heterosexuell wirkenden Ehe queer.

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd sind die Hauptcharaktere von "Bridgerton" Staffel 5

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Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

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Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris