Nach zweitem Baby steckt Molly-Mae in einer Identitätskrise

Rund vier Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes steckt Molly-Mae Hague (27) nach eigenen Worten in einer Identitätskrise. Grund dafür sind unter anderem die körperlichen Veränderungen, die sie seit ihrer Schwangerschaft an sich feststellt. Besonders ihr deutlich dunkler nachwachsender Haaransatz sorgt bei dem Realitystar für Verunsicherung. In einem aktuellen YouTube-Video zeigte sich die 27-Jährige kurz vor ihrem Friseurbesuch mit brünettem Ansatz und erklärte, dass sie sich selbst kaum wiedererkenne. "Ich stecke gerade wirklich so sehr in einer Identitätskrise. Ich weiß nicht, wer ich bin, was ich sein möchte oder überhaupt irgendetwas. Warum sind meine Haare so dunkel? Warum sehe ich gerade buchstäblich wie ein anderer Mensch aus?", fragte sie dort. Molly-Mae vermutet, dass die Schwangerschaft oder die damit verbundenen hormonellen Veränderungen für den ungewohnten Haarwuchs verantwortlich sein könnten. Da sie sich selbst weiterhin als Blondine sieht, wollte die zweifache Mutter ihren vertrauten Blondton beim Friseur wieder auffrischen lassen.

Molly-Mae betonte in dem Video, dass ihr Haaransatz noch nie zuvor so dunkel gewesen sei. Normalerweise wachse ihr Haar deutlich heller nach. "Ich finde es verrückt, dass meine Haare jetzt so dunkel sind, wenn sie nachwachsen. Ich war schon immer blond und hatte noch nie so große Probleme mit meinem Ansatz wie jetzt. Und ich denke, es muss daran liegen, dass ich Kinder bekommen habe...", erklärte die Influencerin. Mit ihrem derzeitigen Aussehen könne sie sich jedenfalls nicht identifizieren. "Ich sehe wie eine komplette Brünette aus, und ich glaube einfach nicht, dass ich eine Brünette bin", stellte sie klar. Abseits ihres Friseurbesuchs verbrachte Molly-Mae am Dienstag Zeit mit ihrer dreijährigen Tochter Bambi. Beim gemeinsamen Einkaufsbummel im englischen Knutsford in Cheshire hielten die beiden Händchen. Mutter und Tochter waren dabei sogar modisch aufeinander abgestimmt: Beide trugen passende Ugg-Boots.

Molly-Mae bekam ihren Sohn Midas im vergangenen Juni mit ihrem Partner Tommy Fury (27). Gemeinsam haben die beiden außerdem Tochter Bambi. Die zweite Neugeborenenzeit erlebt der Realitystar nach eigener Aussage deutlich gelassener. Inzwischen wisse Molly-Mae, dass schwere Tage und anstrengende Entwicklungsphasen nicht für immer anhalten. Nach Bambis Geburt habe sich das noch ganz anders angefühlt. "Ich saß beim Stillen immer am Fenster und dachte, mein Leben sei vorbei (so dramatisch das auch klingt)", erinnerte sich Molly-Mae vor Kurzem auf Instagram. Zu Beginn ihrer Mutterschaft habe sie noch befürchtet, dauerhaft unter Schlafmangel zu leiden. Auch ausreichend Zeit für sich selbst und die Bewältigung des Alltags seien damals kaum vorstellbar gewesen. Durch ihre Erfahrungen mit ihrem ersten Kind geht sie die Zeit mit Midas inzwischen deutlich gelassener an. Gleichzeitig blickt sie mit etwas Wehmut darauf, wie schnell die besondere erste Phase mit einem Neugeborenen vergeht. Gerade dieses Wissen helfe ihr dabei, die einzelnen Entwicklungsschritte ihres Sohnes bewusster zu genießen.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague präsentiert ihren Adidas Schuh

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues mit ihrem ihrem Sohn Midas

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Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Juli 2026