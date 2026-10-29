Charles auf den Bahamas: Erste Bilder zeigen ihn gut gelaunt

König Charles III. (77) ist auf den Bahamas angekommen – und die ersten Aufnahmen der Reise zeigen den Monarchen konzentriert und zugleich bestens gelaunt. Das Bild wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family veröffentlicht und entstand bereits während der Anreise des 77-Jährigen. Zu sehen ist der König, wie er sich auf seinen Aufenthalt in der Karibik vorbereitet. Seine Vorfreude auf die kommenden Tage machte er in dem Beitrag ganz deutlich: "Ich freue mich darauf, die Menschen auf den Bahamas kennenzulernen ...", hieß es dort. Schon auf dem Weg zu seinem Ziel nutzte das Staatsoberhaupt die Zeit, um sich gemeinsam mit seinem Team durch die anstehenden Termine und Pflichten zu arbeiten. Vor den geplanten Begegnungen geht Charles seine Termine durch und lässt sich über wichtige Themen informieren. So vermittelt die erste Aufnahme der Reise den Eindruck, dass der Royal mit guter Laune, aber auch mit großer Aufmerksamkeit in den Besuch startet.

Die Aufnahmen geben damit nicht nur einen Eindruck von der Reiselust des Königs, sondern auch einen Einblick in seinen Arbeitsalltag. Während des Fluges beschäftigte sich Charles mit Informationen und Aufgaben, die mit der berühmten "Red Box" der Regierung zusammenhängen. Darin erhält der Monarch regelmäßig offizielle Unterlagen und Dokumente, die er durchsehen muss. Selbst unterwegs legte er diese Pflicht also nicht beiseite. Darüber hinaus nutzte er die Stunden an Bord, um mit seinen Mitarbeitern verschiedene anstehende Projekte zu besprechen und sich mit ihnen abzustimmen. Direkt nach seiner Ankunft hielt König Charles eine Rede in Nassau bei einer Jugendkundgebung im Clifford Park. Bei seinem Rundgang über das Gelände kam König Charles mit den jungen Leuten ins Gespräch und schaute sich die verschiedenen Projekte mit großem Interesse an.

Die Bahamas gehören dem Commonwealth an, dessen Oberhaupt Charles ist. Der Staatenbund umfasst insgesamt 56 unabhängige Länder. Ob sein ältester Sohn Prinz William (44) diese Rolle eines Tages ebenfalls übernehmen wird, ist allerdings offen. Anders als die Krone wird die Führung des Commonwealth nämlich nicht automatisch innerhalb der Königsfamilie weitergereicht. Nach der Amtszeit von Charles entscheiden die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer selbst darüber, wer die Gemeinschaft künftig anführen soll. William hat sich in diesem Aufgabenbereich bislang eher zurückgehalten. Es gilt daher als möglich, dass er nach seiner eigenen Thronbesteigung einen anderen Kurs einschlägt als sein Vater. Charles hatte als Head of the Commonwealth, das symbolische, nicht erbliche Amt, nach dem Tod von Queen Elizabeth II. übernommen. Seine Rolle als Oberhaupt unterstreicht die Bedeutung der Reise auf die Bahamas, während die zukünftige Führung des Commonwealth weiterhin von einer gemeinsamen Entscheidung seiner Mitgliedsländer abhängt.

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Getty Images König Charles III. spricht mit dem bahamaischen Premierminister Philip Davis bei einem Besuch in Nassau

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Getty Images König Charles III. hält eine Rede bei der Jugendveranstaltung "The Future Bahamas" in Nassau

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Getty Images König Charles III. und König Camilla nach der King's Speech bei der Parlamentseröffnung in London