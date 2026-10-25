Karina Vogeno genießt Herbstspaziergang mit Baby Romeo

Karina Vogeno (30) genießt einen gemütlichen Herbstspaziergang mit ihrem Kind. Die Reality-TV-Bekanntheit sammelte am gestrigen Samstag noch ein paar Schritte, während sie mit ihrem kleinen Sohn im Kinderwagen durch die Gegend schlenderte. Einen Ausschnitt des süßen Moments hielt sie bildlich fest und teilte ihn mit ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss liegt der kleine Mann, in einen blauen Schneeanzug gehüllt, auf dem Bauch und schaut in die Ferne.

Karinas Sohn stammt aus der Beziehung mit Ehemann Steffen Vogeno. Die Realitystars gaben sich im Dezember letzten Jahres das Jawort. Damals trug die Influencerin ihren Sohn noch im Bauch. Erst im März 2026 erblickte der Kleine das Licht der Welt. "Der kleine Mann ist da, Mama geht es auch gut. Beide ruhen sich jetzt aus und lernen sich kennen", machte Steffen damals mitten in der Nacht die Ankunft ihres Nachwuchses bekannt.

Steffen und Karinas Sohn hört auf den Namen Romeo. Der kleine Mann erreichte im August einen persönlichen Meilenstein: Er wurde im Kreise seiner Familie getauft. Seine Eltern warfen sich anlässlich dessen in Schale, wie auf den Bildern zu sehen ist, die sie auf Instagram teilten: Mama Karina trug ein babyblaues Kleid und Papa Steffen einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd darunter. Romeo selbst wurde in einem weißen Taufkleid abgelichtet.

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Instagram / valentinakarina Karina und Steffen Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, April 2026

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Instagram / valentinakarina Romeo, Sohn von Karina und Steffen Vogeno

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Instagram / valentinakarina Steffen und Karina Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, August 2026