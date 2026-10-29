In "Love Island VIP": Tim löst bei Hanna Weig einen Ick aus

In Love Island VIP wird es für Hanna Weig (30) direkt ungemütlich. Die Influencerin trifft im Rahmen der Casa Amor die Jungs aus der Villa. Darunter ist auch Tim Kühnel (29), der ausgerechnet sie in der Show sehen wollte. Er begrüßt die Influencerin vor laufenden Kameras allerdings mit einer Ansage, die nicht wie ein Kompliment klingt. "Ich habe mir dich hier reingewünscht. Aber du kommst leider ein paar Tage zu spät. Deswegen, ja...", erklärt der Realitystar in der Kuppelshow. Hanna lässt den Moment nicht einfach so stehen: Sie teilt genau diese Szene auf Instagram und macht unmissverständlich klar, was sie davon hält. "Unmännlich, unmännlicher, Tim", kommentiert sie. Zusätzlich greift sie seinen Satz noch einmal auf und wendet sich an ihre Community: "'Du kommst ein paar Tage zu spät'... Direkt Ick... Was sagt ihr?"

Für ihren Beitrag bekommt Hanna im Netz jede Menge Zuspruch – auch von anderen Prominenten. Jessica Haller (36) meldet sich mit einem eindringlichen Rat zu Wort: "Mein Herz, bitte renn da raus." Maxime Ocasek, die ebenfalls als Granate bei "Love Island VIP" dabei ist, amüsiert sich und kommentiert die Szene mit mehreren Lachtränen-Emojis. Auch zahlreiche Fans stellen sich in der Kommentarspalte hinter Hanna und gegen den Podcaster. "Tim ist wirklich unter deinem Niveau", schreibt ein User, ein anderer findet ebenfalls klare Worte: "Wirklich Ick!" Ein weiterer Zuschauer ist überzeugt, dass Tim bei Hanna ohnehin keine Chance hätte, und stellt fest: "Also bitte, du bist für Tim unerreichbar und das weiß er!"

Hanna ist nicht allein in die Villa eingezogen: Gemeinsam mit Camelia Minicuta und Maxime gehört sie zu den drei neuen Granaten, die im Rahmen der Casa Amor zur aktuellen Staffel dazustießen. Innerhalb des Formats äußerte sich Hanna bereits irritiert zu Tims Begrüßung: "Männer sind manchmal so, wie soll ich sagen, unschlau. Wenn ich so jemanden sehe, der jetzt gerade reinkommt und ich den unglaublich toll finde, dann würde ich erst mal keinen Korb geben, glaube ich." Die Social-Media-Bekanntheit ist die Ex-Frau von Schauspieler Jörn Schlönvoigt (40) und sorgte zuletzt mit einer Romanze mit Superstar Jason Derulo (37) für Schlagzeilen.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Hanna Weig und Tim Kühne in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Hanna Weig in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Tim Kühnel, Hanna Weig und Maxime Ocasek bei "Love Island VIP"