Gegen Bezahlung: Michele Morrone veröffentlicht sexy Fotos

Michele Morrone (36) hat ein neues Projekt ins Leben gerufen, für das seine Fans künftig bezahlen müssen. Wie der Schauspieler auf Instagram mitteilte, hat er jetzt eine eigene kostenpflichtige Seite auf der Plattform Subs. Dazu veröffentlichte er mehrere freizügige Schnappschüsse. Auf den Bildern posiert der 365 Days-Star mit freiem Oberkörper und einer Zigarette zwischen den Lippen. Damit liefert Michele seinen Followern einen ersten Einblick in die exklusiven Inhalte, die sie künftig gegen Bezahlung erwarten. Auf seiner neuen Seite möchte sich der Italiener persönlicher und intimer präsentieren als je zuvor. Außerdem kündigt Michele an, bald über Live-Videoanrufe direkt mit seinen Fans sprechen zu wollen. Wer ihm einmal von Angesicht zu Angesicht begegnen möchte, könnte über Subs also bald die Möglichkeit dazu haben.

Die Plattform ist für Michele jedoch mehr als ein zusätzlicher Kanal für seine Bilder. Der Schauspieler stellt dort nicht nur Inhalte bereit, sondern ist auch Mitinhaber des Unternehmens. Über Subs will er eigenständig und unmittelbar mit seiner Community in Kontakt treten. In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Subs erklärt er: "Subs.com gibt mir die Freiheit, mit meinen Fans auf eine Weise in Kontakt zu treten, die echt, persönlich und vollkommen meine eigene ist. Und dadurch, dass ich Mitinhaber werde, ist das Ganze viel größer als nur der Start einer Seite. Ich glaube an das, was wir aufbauen." Auch die Verantwortlichen der Plattform freuen sich über den prominenten Neuzugang. Subs-Mitgründer Tim Stokely verweist dabei auf Megan Fox (40), die ebenfalls auf der Plattform aktiv ist. Ihr Start habe verdeutlicht, wie groß das Interesse an solchen exklusiven Inhalten sei. Micheles Beteiligung solle dem Angebot nun weiteren Auftrieb verleihen.

Seinen Durchbruch schaffte Michele mit dem Erotikfilm "365 Days", der international für Aufmerksamkeit sorgte. Anschließend übernahm er auch in den Fortsetzungen "The Next 365 Days" und "365 Days: This Day" die Hauptrolle. Zuletzt wirkte der Schauspieler außerdem im Film "The Housemaid" an der Seite von Sydney Sweeney (29) und Amanda Seyfried (40) mit. Mit seinem Einstieg bei Subs gehört er nun neben Megan zu den prominenten Gesichtern der Plattform. Die Schauspielerin hatte ihre Bezahlseite ebenfalls mit einem aufreizenden Fotoshooting angekündigt. Schon früher wurden die beiden gemeinsam in den Schlagzeilen erwähnt: Damals kursierten Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Michele und Megan. Ein Sprecher des Schauspielers stellte allerdings klar, dass die beiden keine Beziehung führen.

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Getty Images Michele Morrone im Mai 2022

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Instagram / michelemorrone Michele Morrone im Oktober 2026

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Getty Images Michele Morrone, "365 Days"-Star