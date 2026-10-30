"Alles scheiße": Pietro Lombardi gibt ein Krankheitsupdate

Pietro Lombardi (34) hat seinen Fans ein ehrliches Update zu seiner Gesundheit gegeben. Am Donnerstagabend, den 29. Oktober, meldete sich der Sänger in seiner Instagram-Story zu Wort und wirkte dabei sichtlich müde und mitgenommen. Das nächtliche Video zeigt Pietro vor einer Wasserfläche, im Hintergrund sind hell erleuchtete Hochhäuser zu erkennen. Wie er berichtet, macht ihm derzeit nicht nur ein akuter Infekt zu schaffen. Auch seine chronische Nesselsucht ist erneut ausgebrochen. Aktuell reagiere er auf nahezu alles allergisch, erklärt der Sänger. Die Folgen seien deutlich sichtbar: Sein Gesicht sei stark angeschwollen. Die Spritze, die eigentlich für ihn vorgesehen war, habe er nicht genommen. Seine Bilanz fällt entsprechend deutlich aus: "Alles scheiße. Aber gut, weiter geht's." Mit diesen Worten fasst der Musiker seinen aktuellen Zustand vor seinen Followern zusammen, die er damit an seinen gesundheitlichen Problemen teilhaben lässt.

Doch damit nicht genug: Auch seine Nase ist nach wie vor verstopft. Das hört man auch, wie Pietro selbst zugibt. Er spreche sehr nasal, nuschle stark und bringe kaum einen geraden Satz heraus. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Suche nach geeigneten Medikamenten für ihn in Dubai offenbar als schwierig gestaltet. "Hier gibt's irgendwie auch nicht so Medikamente, dass ich schnell gesund werde. Und ich krieg hier nicht oft schnell so ein Rezept oder so, aber alles gut, wird schon irgendwie", erzählt der Sänger in seiner Instagram-Story ganz offen.

Von seinem angeschlagenen Zustand lässt sich Pietro aber nicht davon abhalten, sich bei seinen Followern zu melden. Über den eingeblendeten Sticker "Stell mir eine Frage" kündigt er eine kleine Fragerunde an. Fünf Fragen will der Sänger beantworten. Statt die Fragen schriftlich zu beantworten, wendet er sich direkt vor der Kamera an seine Follower. Seinen Humor lässt sich der Musiker trotz Krankheit und Nesselsucht offenbar nicht nehmen. Als er scherzhaft erklärt, dass ihm die verstopfte Nase den Mund verschließe, kann er sich ein Lachen nicht verkneifen: "Das macht keinen Sinn. Die macht absolut keinen Sinn, die Aussage." So korrigiert sich Pietro in seiner Story kurzerhand selbst. Seine Follower bekommen damit nicht nur ein Update zu seinen Beschwerden, sondern können ihm auch direkt ihre Fragen schicken.

Anzeige Anzeige

Imago Bei Fame Fighting in der Grugahalle in Essen am 18.10.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026