Kim Kardashian verrät die letzten Worte an verstorbenen Papa

Kim Kardashian (46) erinnert sich an den emotionalen Abschied von ihrem Vater Robert Kardashian Sr. (†59). Kurz vor seinem Tod sagte der Anwalt seiner damals 22 Jahre alten Tochter eine erfolgreiche Zukunft voraus. In der neuen Biografie "Citizen Kim: The Woman Who Created the Future" von Jonathan Van Meter berichtet der Realitystar von diesem letzten Gespräch: "Das Letzte, was mein Vater je zu mir sagte, war: 'Ich weiß, dass du deinen Weg machen wirst – ich kann es sehen. Es ist, als könnte ich sehen, wie dein ganzes Leben sein wird.'" Damals habe er seine Vorhersage nicht weiter erläutert, da er mehrfach weggetreten war. Der Unternehmer litt an Speiseröhrenkrebs.

Beim gemeinsamen Filmschauen auf einem L-förmigen Sofa legte Robert zudem eine Hand auf Kims Bein und bat sie: "Dir wird es gut gehen. Aber kümmere dich um die anderen. Sorge dafür, dass es deinem Bruder gut geht." Gemeint waren ihre Geschwister Kourtney Kardashian (47), Khloé Kardashian (42) und Rob Kardashian (39). Kim erinnerte sich, was sie ihrem Vater entgegnete. Robert sei bereits bettlägerig gewesen, habe nicht mehr kommunizieren können und kaum noch Vitalzeichen gezeigt. "Dad, vielen Dank für alles, was du mir beigebracht hast – davon, wie man ein guter Mensch ist, bis dazu, wie du meine Hausaufgaben mit mir gemacht hast, und zu allem, was ich eines Tages mit meinen Kindern machen werde", habe Kim gesagt und ergänzt: "Und ich werde die Lektion daraus, dass du in meinem Leben warst, mitnehmen und weitertragen."

Heute ist Kim selbst Mutter von vier Kindern. Mit ihren Abschiedsworten machte die Unternehmerin deutlich, dass Roberts Einfluss nicht bei ihr enden sollte. Robert Kardashian Sr. starb am 30. September 2003 im Alter von 59 Jahren an den Folgen der schweren Erkrankung. Als bei Kim zuletzt eine Entzündung der Speiseröhre festgestellt wurde, löste allein der betroffene Körperteil Erinnerungen an Roberts Leiden aus. Kims Mutter Kris Jenner (70) reagierte besonders emotional, weil die medizinische Situation die Erinnerungen an den Tod ihres früheren Ehemanns wieder aufleben ließ. Kris und Robert waren von 1978 bis 1991 verheiratet. Während ihrer Ehe bekamen sie die vier gemeinsamen Kinder Kourtney Kardashian, Kim, Khloé Kardashian und Rob Kardashian.

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Instagram / kimkardashian Robert Kardashian, Kris Jenner und Kim Kardashian

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Imago Kim Kardashian beim Formel-1-Grand-Prix von Singapur 2026 auf dem Marina-Bay-Stadtkurs

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