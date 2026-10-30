Yeliz Koc teilt nun Spruch über ihre "toxische Eigenschaft"

Yeliz Koc (32) hat ihren Followern einen Einblick in ihr Innenleben gegeben. In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Bekanntheit eine Spruchgrafik, in der es um ihre eigene "toxische Eigenschaft" geht. Dort heißt es: "Meine toxische Eigenschaft ist, dass ich Dinge eine Million Mal durchgehen lasse und dann plötzlich beschließe, dass heute der Tag ist, an dem alle ihre Lektion lernen." Ob die Botschaft ganz allgemein gemeint ist oder sich an eine ganz bestimmte Person richtet, lässt die Influencerin allerdings offen.

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Tagen, dass Yeliz mit einem geteilten Beitrag für Gesprächsstoff sorgt. Bereits am 23. Oktober hatte sie auf Instagram einen Post veröffentlicht, der Raum für Interpretationen ließ. Kurz zuvor hatte sie zudem einen Ausschnitt aus einem angespannten Gespräch mit Jimi Blue Ochsenknecht (34) geteilt, der aus der gemeinsamen Doku der beiden stammt. In der Szene ging es unter anderem um die gemeinsame Tochter Snow Elanie Koc (5), um öffentliche Schlagzeilen und um ältere Vorwürfe. Nur wenige Minuten nach dem Clip teilte Yeliz einen vielsagenden Beitrag. Darin heißt es: "Narzissten so: 'Wie kannst du es nur wagen, meinen Ruf zu ruinieren, indem du die Wahrheit über das sagst, was ich getan und gesagt habe.'" Eine eigene Einordnung gab Yeliz auch damals nicht ab.

Im Gespräch bringt Jimi Blue Ochsenknecht seinen Unmut darüber zum Ausdruck, wie er in der Öffentlichkeit dargestellt wird. "Du hast mich vor ganz Deutschland wieder so hart irgendwie gegen die Wand gefahren. Ich finde solche Storys einfach öffentlich unnötig", wirft er Yeliz Koc vor. Dabei spielt er auf Schlagzeilen wie "Jimi Blue lässt wieder Familie im Stich" sowie auf Berichte an, wonach Snow nach ihrem Vater suchen soll. Im Verlauf des Streits gerät auch Yeliz' Verhalten als Mutter in den Fokus.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring

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Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc