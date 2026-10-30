Sorge um Mike Love: John Stamos springt jetzt bei Disney ein

Die Beach Boys werden bei der Konzertreihe "Eat to the Beat" im Epcot-Park von Walt Disney World im November offenbar nicht wie angekündigt auf der Bühne stehen. Eine offizielle Bestätigung der Band zu dem mutmaßlichen Rückzug gibt es bislang allerdings nicht. Wie People berichtet, soll stattdessen John Stamos (63) mit John Stamos and the California Sound die Disney-Konzerte übernehmen. Dem Magazin zufolge dürfte es sich dabei um die Tourband der Beach Boys handeln – allerdings ohne Sänger Mike Love. Erst vor wenigen Wochen hatte John öffentlich gemacht, dass sein langjähriger Weggefährte mit "ernsthaften gesundheitlichen Herausforderungen" zu kämpfen hat. Woran Mike genau erkrankt ist und ob seine Beschwerden unmittelbar zu der Änderung im Disney-Programm geführt haben, ist bisher nicht bekannt.

Für Unruhe hatten zuvor Aufnahmen in den sozialen Medien gesorgt, die Mike bei einem Auftritt im Sitzen zeigten. Vor dem gemeinsamen Konzert im Ryman Auditorium in Nashville am 11. Oktober wandte sich John dann in einem zusammen mit Mike veröffentlichten Instagram-Beitrag an die Fans. Ärzte, Angehörige und Freunde hätten Mike demnach dazu gedrängt, seine Gesundheit endlich an die erste Stelle zu setzen. Mike wolle sich dadurch jedoch nicht von der Bühne fernhalten lassen. Bei dem Konzert in Nashville bestätigte der 85-Jährige, bereits seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme zu haben. Den besonderen Auftritt im Ryman Auditorium habe er trotzdem keinesfalls verpassen wollen. Weitere Termine der Beach Boys bleiben People zufolge vorerst bestehen, darunter eine Show im November im Hard Rock Hotel & Casino und ein Auftritt im Mai 2027 im River Cree Resort and Casino.

John und die Beach Boys verbindet eine Freundschaft, die bereits Jahrzehnte überdauert: Der Full House-Star steht seit 1985 immer wieder gemeinsam mit der Band auf der Bühne und bezeichnet Mike als seinen Freund und Mentor. Auch während der aktuellen Tour zum 60. Jubiläum des Albums "Pet Sounds" war John mehrfach als Gast dabei. So stand er trotz Mikes gesundheitlicher Beschwerden auch bei dem Konzert in Nashville mit auf der Bühne. Mike ist derweil nicht das einzige Gründungsmitglied, das derzeit unterwegs ist: Al Jardine tourt unabhängig von ihm mit der Pet Sounds Band, die früher den 2025 verstorbenen Brian Wilson begleitet hatte. Als nächster Auftritt der Formation ist derzeit ein Konzert am 5. Dezember in Clearwater im US-Bundesstaat Florida angekündigt.

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Getty Images Mike Love und John Stamos treten mit den Beach Boys bei der Aufnahmezeremonie der Songwriters Hall of Fame 2025 in New York auf

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Getty Images Mike Love und John Stamos bei der Gala der Songwriters Hall of Fame am 12. Juni 2025 in New York

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Getty Images John Stamos und Mike Love bei der Weltpremiere der Disney+-Dokumentation "The Beach Boys" am 21. Mai 2024 in Hollywood