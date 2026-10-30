Diese Stars ziehen bei der Airbnb-Gala alle Blicke auf sich

Bei der ersten Gala von Airbnb.org versammelten sich am Mittwochabend zahlreiche Stars auf dem roten Teppich in Los Angeles. Besonders Charlize Theron (51) fiel mit ihrer smaragdgrünen Neckholderrobe ins Auge, wie Daily Mail berichtet. Die bodenlangen Fransen umspielten die Beine der Oscarpreisträgerin und gaben bei jeder Bewegung den Blick darauf frei. Auch Jessica Alba (45), Serena Williams (45) und Charli XCX (34) präsentierten sich in unterschiedlichen Glamourlooks. Demi Lovato (34) und Zoe Saldana (48) erschienen ganz in Schwarz: Beide trugen Anzüge, unter denen sie auf ein Oberteil verzichteten.

Jessica kombinierte ihre schwarze Robe mit asymmetrischer Schulterpartie und Raffungen an der Taille mit passenden Pumps. Zurückhaltend gestylte Haare und Diamantohrringe rundeten ihren eleganten Look ab. Serena setzte auf ein tief ausgeschnittenes Leopardenkleid mit silbernen Pailletten. Dazu trug sie spitze schwarze Schuhe, lange platinblonde Locken und eine schwarze Royal Oak von Audemars Piguet. Vergleichbare Modelle der Luxusuhr werden auf dem Zweitmarkt für bis zu 540.000 Euro gehandelt, wie Daily Mail berichtet. Charli XCX erschien in einem gerafften, schimmernden Kleid in Olivgrün, das mit schwarzen Federn besetzt war.

Für Airbnb.org war der glamouröse Abend die erste eigene Gala. Im Gegensatz zum gewinnorientierten Schwesterunternehmen Airbnb verfolgt die Organisation gemeinnützige Ziele. Sie stellt Menschen nach Naturkatastrophen, bei Erkrankungen und in anderen Krisensituationen kostenlose Notunterkünfte zur Verfügung. Einige Gäste erschienen in Begleitung: Sienna Miller (44) kam mit ihrem Verlobten Oli Green. Matthew McConaughey (56) wurde von seiner Ehefrau Camila Alves (44) begleitet. Auch Charli D'Amelio (22) und Quenlin Blackwell (25) traten gemeinsam auf.

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Getty Images Charlize Theron besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

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Getty Images Jessica Alba besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

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Getty Images Serena Williams besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

Getty Images Charli XCX besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles

Getty Images Demi Lovato besucht die erste Gala von Airbnb.org in den Milk Studios in Los Angeles