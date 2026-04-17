Reue? Marie Nasemann verliert ehrliche Worte über Mamasein

Anlässlich ihres sechsten Jubiläums als Mutter hat Marie Nasemann (37) auf Instagram eine ungewöhnlich offene Bildserie geteilt. Die 37-Jährige richtet sich darin mit den Worten "Vor sechs Jahren bin ich Mama geworden. Wenn ich gewusst hätte, dass…" direkt an ihre Followerinnen und lässt keinen Zweifel daran, dass das Mama-Dasein auch für sie alles andere als ein Zuckerschlecken war. Trotz aller Herausforderungen macht die Schauspielerin und Unternehmerin am Ende aber deutlich: Sie würde es jederzeit wieder so entscheiden.

In ihrer Bilderserie spricht Marie über verschiedene Stationen ihres Mama-Alltags und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Besonders die sechsmonatige Schwangerschaftsübelkeit sowie die Tatsache, dass ihr Sohn mitten in der Corona-Pandemie zur Welt kam, hätten sie belastet. Auch das Stillen habe ihr "wenig bis keinen Spaß" gemacht – es sei "schmerzhaft und kompliziert" gewesen. Dazu kamen ein Schreikind, ständige Kitakeime und Momente, in denen Geschwisterstreitigkeiten und Wutanfälle sie regelrecht "an den Rand des Wahnsinns" trieben. Jahrelang habe sie sich außerdem "ständig zwischen Job und Kind hin- und hergerissen" gefühlt. Mit versöhnlichen Worten schließt sie ihre Bildserie ab: "Jeden Tag lernen sie von mir und ich von ihnen. Jeden einzelnen Tag wachsen sie und ich wachse über mich hinaus."

Marie hat ihre beiden Kinder – einen Sohn, der 2020 geboren wurde, und eine Tochter aus dem Jahr 2021 – gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Sebastian Tigges. Die beiden sind seit dem vergangenen Jahr getrennt und erziehen ihre Kids seitdem getrennt. Wie Marie in einem Interview mit Teleschau verriet, funktioniere das 50:50-Modell, das sie mit dem 41-Jährigen vereinbart haben, gut: "Ich bin ziemlich stolz, dass wir das gemeinsam so hinbekommen haben."

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Getty Images Marie Nasemann, Mai 2025

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Instagram / marienasemann Marie Nasemann mit ihrem Baby

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IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann