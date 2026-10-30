Neue Telefonaufnahme im Missbrauchsfall um Joseph Duggar

Im Strafverfahren gegen Joseph Duggar (31) gibt es eine neue Entwicklung. Laut Page Six hat die Staatsanwaltschaft der Verteidigung des ehemaligen "19 Kids and Counting"-Darstellers eine bislang unbekannte private Telefonaufnahme übergeben. Das zeigen Unterlagen, die vergangene Woche beim Bezirksgericht von Bay County in Florida eingereicht wurden. Der Inhalt des Mitschnitts ist bisher unklar. Welche Bedeutung die Aufnahme für das Verfahren wegen mutmaßlichen Missbrauchs haben könnte, ist ebenfalls nicht öffentlich bekannt. Am selben Tag ergänzte die Anklage ihre Zeugenliste um eine Frau aus dem Umfeld einer Kinderschutzorganisation in Arkansas. Zu welchem Thema sie aussagen soll, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den neuen Beweismitteln veröffentlichten die Behörden nicht. Josephs nächster Gerichtstermin ist für den 10. November vorgesehen. Dann muss der Realitystar erneut vor Gericht erscheinen.

Joseph war bereits im März außerhalb von Florida festgenommen worden. Zuvor hatte ein heute 14-jähriges Mädchen schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Sie beschuldigt ihn, sie bei einem Familienurlaub im Jahr 2020 wiederholt sexuell berührt zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war sie neun Jahre alt. Laut einer eidesstattlichen Erklärung soll es mehrere Vorfälle gegeben haben. Zudem soll Joseph während des Urlaubs auf die Minderjährige zugegangen sein und sich für sein Verhalten entschuldigt haben. Die Anklage umfasst unter anderem unzüchtiges und laszives Verhalten gegenüber einem Kind unter zwölf Jahren sowie ein entsprechendes Delikt durch eine volljährige Person. Eine Verurteilung liegt bislang nicht vor; für Joseph gilt die Unschuldsvermutung. Im Juni gestattete das Gericht dem Familienvater beaufsichtigte Treffen mit seinen Kindern. Ein weiterer Antrag blieb dagegen erfolglos: Joseph wollte ein Abstandsgebot von etwa 152 Metern zum früheren Wohnhaus der mutmaßlich Betroffenen in Florida ändern lassen. Dies lehnte das Gericht ab.

Auch gegen Josephs Ehefrau Kendra Duggar (28) wurden im Zusammenhang mit dem Fall Vorwürfe erhoben. Wenige Tage nach ihrem Mann wurde sie in Arkansas festgenommen. Ihr werden jeweils vier Fälle der Gefährdung des Wohls Minderjähriger zweiten Grades und der Freiheitsberaubung zweiten Grades vorgeworfen. Kurz nach ihrer Einlieferung ins Gefängnis kam sie wieder frei. Am Tag ihrer Festnahme wurden auch Joseph dieselben acht Delikte zur Last gelegt. Auch diese Anschuldigungen sind bislang nicht gerichtlich bewiesen. Kendras Eltern Christina und Paul Caldwell sind ebenfalls in das Verfahren eingebunden. Gerichtsdokumenten zufolge sollten sie nach Florida reisen und im Büro der Staatsanwaltschaft gegenüber Josephs Anwalt aussagen. Ihre Aussagen dürfen im Prozess sowie für weitere gesetzlich zulässige Zwecke genutzt werden. Ob die beiden ihre Aussagen inzwischen gemacht haben, lässt sich den Berichten nicht entnehmen. Joseph und Kendra haben sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Instagram / littleduggarfamily Joseph Duggar, ehemaliger "19 Kids and Counting"-Star

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