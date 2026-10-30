Trotz Knieproblemen kämpft sich Stefano Zarrella nach Rom

Stefano Zarrella (35) hat die Hälfte seines Spendenlaufs geschafft! Am 11. Oktober startete der Food-Influencer an der Burg Hohenzollern bei Hechingen. Seitdem hat er gemeinsam mit seinen Begleitern bereits 500 Kilometer zurückgelegt. Insgesamt führt ihn die 1.000 Kilometer lange Strecke bis nach Rom. Diesen wichtigen Meilenstein feierte Stefano nun mit einem Video auf Instagram. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als einfach: Heftige Knieprobleme, Erschöpfung und Zweifel hatten sein Vorhaben zwischenzeitlich infrage gestellt. Besonders emotional wurde es für ihn, als er ein Überraschungsvideo seiner Familie erhielt. "Ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle gerade in Worte fassen soll", schrieb der Social-Media-Star. Die liebevollen Worte seiner Angehörigen geben ihm offenbar neue Kraft für die weitere Etappe. Denn bis zu seinem Ziel in der italienischen Hauptstadt liegen noch einmal 500 Kilometer vor ihm.

Bereits nach rund 300 Kilometern machten Stefano starke Knieschmerzen zu schaffen. Vor allem die zahlreichen Höhenmeter in den Alpen forderten seinen Körper heraus. Die Beschwerden wurden schließlich so schlimm, dass er eine geplante Etappe vorzeitig abbrechen musste. In seinen Instagram-Videos war zu sehen, wie er humpelte und sichtlich erschöpft wirkte. Aufgeben kommt für den Influencer dennoch nicht infrage. Sein Ziel ist es, Anfang November in Rom anzukommen und mit seinem Lauf Spenden für Kinder zu sammeln. Jeder der bislang zurückgelegten Kilometer sei deshalb nicht nur für ihn persönlich ein Erfolg. Vor allem für die Kinder, denen die Spendenaktion zugutekommen soll, habe jeder Schritt eine besondere Bedeutung. An seine Familie, Freunde und Follower gerichtet, schrieb Stefano: "Eure Liebe, eure Nachrichten und eure Unterstützung bedeuten mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt."

Bei seinem Spendenlauf kann Stefano auf die Unterstützung seiner Familie zählen. "Meine Freunde und meine Familie sind mein größter Rückhalt", betonte er auf Instagram. Sein älterer Bruder Giovanni Zarrella (48) war bereits beim Start an der Burg Hohenzollern persönlich dabei, um ihn zu verabschieden. Der Musiker würdigte die monatelange Vorbereitung seines Bruders und dessen Mut, sich für Kinder einzusetzen. Außerdem schenkte Giovanni seinem jüngeren Bruder eine Halskette mit einem Kreuzanhänger, die Stefano während der gesamten Reise begleiten soll. Auf das Wiedersehen mit seinen Liebsten freut sich der Food-Influencer schon jetzt. "Ich kann es kaum erwarten, euch alle in Rom in die Arme zu schließen und gemeinsam mit euch auf diese unglaubliche Reise zurückzublicken", schrieb er.

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Imago Bei der Premiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall: Stefano Zarrella in Berlin

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Podimo Stefano und Giovanni Zarrella

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Juli 2026