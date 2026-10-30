Affäre: Justin und Hailey Bieber warfen Pastorenfamilie raus

Carl Lentz und seine Frau Laura Lentz erheben schwere Vorwürfe gegen Justin Bieber (32) und Hailey Bieber (29). Nachdem Carls Affäre im November 2020 öffentlich geworden war, soll das Paar die fünfköpfige Pastorenfamilie innerhalb eines Tages aus seiner Wohnung geworfen haben. Das schildern Carl und Laura in ihrem am 20. Oktober veröffentlichten Buch "Overcoming Infidelity: 10 Conversations to Help You Heal the Hurt", aus dem Daily Mail und Page Six zitieren. Demnach hatte das Ehepaar schon seit Monaten einen Umzug nach Brooklyn geplant. Justin und Hailey hätten der fünfköpfigen Familie zunächst angeboten, sich mit der Wohnungssuche Zeit zu lassen und so lange wie nötig bei ihnen zu bleiben. Als im November 2020 Carls Seitensprung publik wurde, sei dieses Angebot aber plötzlich nicht mehr gültig gewesen. "Jemand aus Justins Team rief an und sagte, dass wir innerhalb der nächsten 24 Stunden seine und Haileys Wohnung verlassen müssten. Wir packten eilig unsere Sachen und luden sie in einen gemieteten U-Haul-Transporter", berichtet Laura in dem Buch.

Nach dem kurzfristigen Auszug fanden Carl, Laura und ihre drei Kinder Ava, Charlie und Roman Unterstützung bei Tyler Perry (57). Der Schauspieler stellte der Familie seine Villa in Manhattan Beach in Kalifornien zur Verfügung. Wie das Ehepaar in seinem Buch berichtet, habe sich damals die "Mehrheit" seines Freundeskreises nicht mehr gemeldet. Tyler sei der einzige Mensch gewesen, der "direkt ins Feuer ging, als die Glut noch weißglühend war, und Hilfe anbot", schreibt das Paar. Carl war kurz zuvor von der Hillsong Church in Manhattan wegen "moralischer Verfehlungen" entlassen worden. Den abrupten Rauswurf durch die Biebers empfand er deshalb als "Tritt in die Rippen" – und das, als er "bereits angezählt am Boden lag". Vor allem seine Familie tat ihm dabei leid: "Ich verdiente es, vor die Tür gesetzt zu werden, aber ich hatte das Gefühl, dass Laura und die Kinder nur unschuldige Zuschauer waren, die erneut für meine Sünden litten."

Carl und Laura sind trotz seiner Untreue weiterhin ein Paar. Auch Tyler steht den beiden bis heute freundschaftlich nahe und bezeichnete ihr Buch in dieser Woche in den sozialen Medien als "bewegend", wie Page Six berichtete. Inzwischen räumt Carl ein, dass er Justin durch den Skandal auf mehreren Ebenen in eine schwierige Lage gebracht habe. Die Affäre habe ihre einst enge Beziehung zerstört und den Sänger sowie Hailey in einen ungewollten "PR-Albtraum" hineingezogen. Die Freundschaft der beiden Männer reichte bis 2008 zurück. 2014 lebte Justin zeitweise bei der Familie Lentz in New Jersey, später war Carl auch zur Hochzeit von Justin und Hailey eingeladen. Öffentlich äußerte sich der Musiker nie direkt zu Carls Ehekrise. Allerdings entfolgten er und seine Frau den Lentzes 2020 in den sozialen Medien. 2021 sprach Justin im Interview mit GQ zudem allgemein über Kirchenführer, die sich selbst "auf ein Podest" stellten – ohne dabei Namen zu nennen.

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber

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Getty Images Tyler Perry im November 2022

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026