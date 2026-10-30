Dieses Team gewinnt "#CoupleChallenge – Halloween"

Jerry Menges (31) und Chris Kugathasan sind die Gewinner von "#CoupleChallenge – Halloween"! In der achten Folge der Realityshow stand das große Finale an, und dort setzte sich das Duo gegen seine letzten verbliebenen Konkurrenten durch. Im entscheidenden Duell mussten Jerry und Chris gegen Sam Dylan (35) und Rafi Rachek (36) antreten. Die Finalaufgabe bestand aus mehreren Teilen: Zuerst mussten beide Teams in einem See Säcke von Seilen befreien, die über ihren Köpfen in der Luft baumelten. Danach wartete eine Felswand auf die Kandidaten. Jerry und Chris legten von Beginn an ordentlich vor und gaben ihre Führung nicht mehr her. Am Ende erreichten sie als Erste das Ziel. Dafür gab es eine Belohnung, die sich sehen lassen kann: Die beiden sicherten sich den Jackpot von rund 40.000 Euro. Für Sam und Rafi blieb dagegen nur der zweite Platz.

Den Grundstein für ihren Triumph legten Jerry und Chris bereits im Wasser. Bei der Aufgabe im See lagen sie vorn und konnten deshalb früher als ihre Gegner mit dem nächsten Abschnitt der Finalchallenge starten. In den Säcken, die sie geborgen hatten, steckten nämlich Zahlen. Diese mussten in die richtige Reihenfolge gebracht werden, um einen dreistelligen Code eingeben zu können. Während Jerry und Chris schon an dem Zahlenrätsel tüftelten, hingen Sam und Rafi noch an den Seilen. Die beiden mussten weiterklettern und ihre restlichen Säcke suchen. Ein Rückstand, der sich bis zum Schluss nicht mehr aufholen ließ. Denn auch beim letzten Teil des Finales ließen Jerry und Chris nichts mehr anbrennen. Sie kletterten die Felswand hinauf und kamen vor ihren Konkurrenten oben an. Damit war der Sieg perfekt und das Preisgeld gehörte ihnen.

Bevor es ins große Finale ging, mussten sich die Teams allerdings noch in einer weiteren Aufgabe beweisen. Neben Jerry und Chris sowie Sam und Rafi waren zu diesem Zeitpunkt auch Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr noch im Rennen. Die drei Paare traten in einer Kanu-Challenge gegeneinander an. Dabei musste jeweils ein Teammitglied das Kanu blind steuern. Der Partner übernahm die Navigation und sammelte zusätzlich Bälle ein. Am Ende entschieden nur Kleinigkeiten. Giuliana und Valencia hatten erst neun Bälle gesammelt, als die beiden anderen Teams bereits zehn erreicht hatten. Damit waren sie das langsamste Duo und mussten die Show kurz vor dem Ziel verlassen. Für Jerry und Chris sowie Sam und Rafi ging es dagegen weiter ins finale Duell um den Jackpot.

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RTLZWEI Der Cast von "#CoupleChallenge Halloween Edition"

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten