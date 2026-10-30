Pietro rät Oliver: Er muss Lösung mit Christian Düren finden

Pietro Lombardi (34) hat eine klare Vorstellung davon, wie Oliver Pocher (48) mit seiner Patchwork-Situation umgehen sollte. In ihrem gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" rät der Sänger seinem Co-Host nun, langfristig einen funktionierenden Umgang mit Christian Düren (36) zu finden. Der Moderator ist der neue Partner von Olivers Ex-Frau Amira Aly (34). Dass sich Oliver und Christian irgendwann anfreunden, hält Pietro zwar nicht für notwendig. Sachliche Absprachen zwischen den beiden seien jedoch unverzichtbar. Schließlich gehören Christian und seine kürzlich geborene Tochter inzwischen ebenfalls zum erweiterten familiären Umfeld von Olivers Kindern. Oliver ließ in der aktuellen Podcastfolge allerdings durchblicken, dass von einer Annäherung bislang keine Rede sein kann. Stattdessen würden er und Christian einander derzeit so gut es geht aus dem Weg gehen.

Seinen Rat begründet Pietro mit Erfahrungen aus seinem eigenen Leben: "Auf Dauer musst du auch eine Lösung mit dem Christian finden. Dass ihr keine besten Freunde werdet, klar – aber es wird immer mal Gespräche geben. Auf welche Art auch immer. Ich und Julian sind auch keine besten Freunde, wir sind auch keine Feinde. Also, ich telefoniere auch mit Julian", erklärt er. Vor den Wochenenden mit seinem Sohn Alessio melde er sich bei dem Partner seiner Ex-Frau Sarah Engels (34), um sich über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Da Alessio überwiegend bei seiner Mutter lebt, bekomme Julian im Alltag schließlich mehr mit. Im Interesse der Kinder müsse man deshalb eine "gesunde Mitte" finden, betont Pietro. Bei Oliver sei die Ausgangslage allerdings etwas anders: Seine Kinder wohnen nur etwa fünf Minuten entfernt. Oliver reagiert darauf eher zurückhaltend: "Ja, es ist ein bisschen näher. Wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Es ist so, das beruht auf Gegenseitigkeit, dass man sich da ein bisschen... dass man da einen Bogen um sich macht."

Pietro weiß also aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd komplizierte Familienkonstellationen sein können. Julian spielt im Alltag von Alessio eine wichtige Rolle. Das Verhältnis zwischen den beiden Männern beschreibt der Musiker nach eigenen Angaben weder als enge Freundschaft noch als Feindschaft. Auch wenn sie sich persönlich nicht besonders nahestehen, greifen sie zum Telefon, sobald Absprachen oder Informationen rund um Alessio anstehen. Für Pietro ist genau diese sachliche Kommunikation entscheidend, damit ein Patchwork-Modell funktionieren kann. Zwischen Oliver und Christian scheint sich ein solcher Austausch bislang allerdings noch nicht etabliert zu haben. Dabei sind ihre Lebenswelten eng miteinander verbunden: Christian ist mit Amira liiert, mit der er erst vor Kurzem eine gemeinsame Tochter bekommen hat. Oliver und Amira teilen sich wiederum weiterhin die Verantwortung für ihre gemeinsamen Kinder. Ein regelmäßiger Berührungspunkt zwischen den beiden Männern lässt sich daher kaum vermeiden.

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Imago Pietro Lombardi und Oliver Pocher beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in Bonn

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025