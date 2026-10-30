Minderheiten-Vergleich: Georgina Fleur sorgt für Empörung

Georgina Fleur (36) sorgt mit einem fragwürdigen Vergleich für Entsetzen. Die Reality-Bekanntheit stellte ihre vermeintliche Diskriminierung als Rothaarige über die Erfahrungen von Menschen, die von Rassismus betroffen sind. "Ich bin 'ne größere Minderheit als Schwarze, als Asiaten oder Inder oder keine Ahnung was und die sagen auch immer was, wenn sie diskriminiert werden. Und ich sag jetzt auch einfach mal was", erklärte die Influencerin in einem mittlerweile gelöschten TikTok-Video. Besonders heftig fiel die Reaktion von Chiara Fröhlich (28) aus, deren Familie aus Kenia stammt. Kurz bevor sie sich auf den Weg zu einer Veranstaltung machte, meldete sie sich sichtlich aufgewühlt in ihrer Instagram-Story zu Wort. Dabei berichtete sie, dass sie vor lauter Wut sogar Herzrasen bekommen habe. Für Georginas Vergleich zeigte sie keinerlei Verständnis.

Auslöser für das Video waren nach Georginas Darstellung verletzende Bemerkungen ihrer Mitstreiter Raffaela Raab und Cosimo Citiolo (45) bei Das große Promi-Büßen. Die beiden sollen sie als Hexe bezeichnet und ihre Sommersprossen mit Altersflecken verglichen haben. Darüber zeigte sich Georgina offenbar so verärgert, dass sie ein Eingreifen des Fernsehsenders forderte. Ihre Begründung: Bei diskriminierenden Äußerungen gegenüber Schwarzen oder asiatisch aussehenden Menschen werde schließlich ebenfalls sofort reagiert. Chiara konnte diese Argumentation überhaupt nicht nachvollziehen und fand auf Instagram deutliche Worte: "Wer hat dieser Frau eigentlich ins Hirn geschissen? Die macht 'ne Story und das ist wie mit Emmy Russ damals, ne? Bitte! Da steht wieder 'ne weiße Frau und sagt, sie ist 'ne größere Minderheit als Schwarze und keine Ahnung was", wetterte sie. Darüber hinaus äußerte sie die Hoffnung, dass möglichst viele Seiten Georginas Video aufgreifen und die Aussagen öffentlich thematisieren würden. Eine Reaktion von Georgina auf Chiaras deutliche Kritik steht bislang aus.

Mit ihrem Seitenhieb auf Emmy Russ (27) spielte Chiara auf einen Vorfall aus dem Januar 2026 an. Damals hatte Emmy Rassismusvorwürfe erhoben, nachdem Vanessa Nwattu (26) sie bei einem Treffen als "blonden Chihuahua" bezeichnet hatte. Auch Georgina musste sich in der Vergangenheit bereits mit Rassismus-Kritik auseinandersetzen: 2025 sorgte sie für Empörung, als sie die koreanische Sprache in einem Video als "Geheimsprache" bezeichnete. Seit dem 26. Oktober 2026 ist Georgina in der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" auf Joyn und ProSieben zu sehen. Dort zeigte sie sich betroffen, als Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65) das Camp nach rassistischen und diskriminierenden Äußerungen verlassen musste. Doch auch sie selbst geriet in der Sendung bereits in die Kritik: Nach der zweiten Folge wurden Georgina und Nadja Großmann Vorwürfe des Bodyshamings gemacht. Die beiden hatten sich abfällig über Raffaelas Körperbehaarung geäußert.

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

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Imago Chiara Fröhlich bei der Premiere von "Love Island VIP" im Cinenova Kino in Köln am 3. September 2025

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Joyn Georgina Fleur und Nadja Großmann, Promi-Büßen 2026