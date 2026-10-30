Djamila Rowe schwärmt: Dschungelcamp veränderte ihr Leben

Djamila Rowe (59) zog 2023 ziemlich kurzfristig als Nachrückerin in das australische Dschungelcamp ein und verließ das Format am Ende mit der Krone. Jetzt blickt die Reality-TV-Bekanntheit im Interview mit BestFans auf das Abenteuer zurück, das für sie weit mehr als nur eine TV-Show war. Denn die Teilnahme fiel in eine alles andere als leichte Zeit. "Da ging es mir gerade nicht so gut, und da meine ich nicht unbedingt den finanziellen, sondern den psychologischen Aspekt", erinnert sich Djamila an die Phase vor ihrem Einzug ins Camp in Down Under. Drei Jahre später gerät sie noch immer ins Schwärmen, wenn sie an ihre Krone und die Chance denkt, die ihr der Sender damals gegeben hat. Für sie steht fest: Der Dschungel markierte einen Wendepunkt in ihrem Leben: "RTL hat mein Leben komplett verändert."

Dabei stand das Dschungelcamp schon lange ganz oben auf ihrer Wunschliste. Dass sie trotz ihrer kurzfristigen Zusage nicht nur nach Australien reiste, sondern am Ende sogar den Sieg davontrug, ist für sie noch immer kaum zu glauben. Rückblickend betrachtet sie vor allem die herausfordernden Prüfungen als wichtigen Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung. "Das war das schönste und gleichzeitig krasseste Erlebnis meines Lebens. Diese Prüfungen waren teilweise wirklich heftig. Aber ich bin an jeder einzelnen gewachsen. Emotional hat mich das unheimlich stark gemacht", erklärt die Dschungelkönigin und fügt hinzu: "Diese Erfahrungen nimmt mir niemand mehr weg. Geld kommt und geht, aber solche Erinnerungen bleiben für immer." Genau deshalb würde sie sofort wieder einziehen – auch bei einer möglichen Staffel mit früheren Siegern: "Ja, auf jeden Fall! Der Dschungel war für mich etwas ganz Besonderes. Ich habe dort unglaublich viel über mich selbst gelernt und bin emotional sehr gewachsen. Dafür bin ich bis heute dankbar und den Dschungel werde ich immer in besonderer Erinnerung behalten."

Aktuell macht Djamila allerdings erst einmal Pause vom Reality-TV – und genießt diesen Abstand ganz bewusst. "Ehrlich gesagt tut mir der Abstand zum Reality-TV gerade ganz gut. Ich muss mich nicht mehr mit dem ganzen Drumherum in diesen Formaten herumschlagen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich dem Fernsehen für immer den Rücken gekehrt habe. Ich bin nach wie vor offen für Angebote", sagt sie und fügt hinzu: "Es kommen ja auch immer wieder neue Formate. Vielleicht tauche ich irgendwann wieder irgendwo auf. Man sollte niemals nie sagen!"

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RTL / Stefan Thoyah Dschungelkönigin Djamila Rowe

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Instagram / djamilarowe Djamila Rowe ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen, Juni 2026.

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Imago Djamila Rowe im September 2025