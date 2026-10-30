Nach G-Flip-Trennung lästern Chrishell Stauses Ex-Kollegen

Nach Chrishell Stauses (45) öffentlich bestätigter Trennung von G Flip scheinen einige ihrer früheren Selling Sunset-Kolleginnen nur wenig Mitgefühl zu haben. Vier Jahre waren der Realitystar und der australische Musikstar zusammen, doch das emotionale Liebesaus löst offenbar nicht bei allen Betroffenheit aus. Bre Tiesi (35) erklärte gegenüber TMZ, dass Chrishells tränenreiche Verkündung sie nicht besonders berührt habe. "Sie hatte viel über meine Beziehung zu sagen", begründete Bre ihre distanzierte Reaktion. Auch weitere Frauen aus dem früheren Netflixcast sollen über das Beziehungsende nicht überrascht sein. Insider nannten gegenüber dem US-Portal Chrishells angeblich "gemeine Seite" als möglichen Belastungsfaktor. Ob das Verhalten des TV-Stars bei der Trennung tatsächlich eine Rolle spielte, ist jedoch nicht bekannt. Bislang haben weder Chrishell noch G Flip einen konkreten Grund für ihr Liebesaus genannt.

G Flip scheint bei den ehemaligen "Selling Sunset"-Darstellerinnen einen ganz anderen Eindruck hinterlassen zu haben. Den Insidern zufolge lernte die Besetzung den Musikstar während der Beziehung als herzlich und ehrlich kennen. Der gesamte Cast soll G Flip sehr geschätzt haben. Bei Chrishell sei die Atmosphäre hingegen bereits vor ihrem Abschied von der Netflixserie im Jahr 2025 deutlich angespannter gewesen. Während ihrer Zeit in der Show zerstritt sie sich unter anderem mit Christine Quinn (38), Mary Bonnet (46), Emma Hernan (34) und Nicole Young (56). Zu den meisten ehemaligen Kolleginnen soll weiterhin kein Kontakt bestehen. Bre geht trotzdem davon aus, dass Chrishell nach der Trennung irgendwann erneut nach einer Partnerschaft suchen werde. Sie hält es für möglich, dass die Schauspielerin als Nächstes einen Mann daten könnte. Eine weitere Romanze mit Chrishells Ex-Freund und früherem "Selling Sunset"-Kollegen Jason Oppenheim (49) würde Bre allerdings nicht begrüßen. Warum sie ein Liebescomeback der beiden ablehnt, erklärte sie nicht genauer.

Chrishell hatte die Trennung nach mehr als vier gemeinsamen Jahren in einem emotionalen Instagramvideo bekannt gegeben. Unter Tränen betonte sie, dass sie und G Flip auch nach dem Beziehungsende respektvoll miteinander umgehen möchten. Ihre Gefühle für den Musikstar seien nach wie vor stark: Chrishell liebe G Flip weiterhin und wolle die gemeinsame Zeit positiv in Erinnerung behalten. Gleichzeitig wünsche sie ihnen beiden Glück, auch wenn sie künftig getrennte Wege gehen. Vor dieser Partnerschaft war der Realitystar vier Jahre mit Schauspieler Justin Hartley (49) verheiratet. Anschließend war sie mit ihrem "Selling Sunset"-Kollegen Jason liiert. Nach dem jüngsten Liebesaus erweckte Chrishell jedoch den Eindruck, eine ähnliche Erfahrung nicht noch einmal machen zu wollen. "Ich werde das definitiv nie wieder tun", erklärte sie auf Instagram, wie The Blast berichtete. Welche Bedeutung diese Aussage für ihre zukünftige Partnersuche hat, führte Chrishell in diesem Zusammenhang nicht näher aus.

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Getty Images Chrishell Stause im Mai 2024

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Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der Premiere von "Will & Harper" in Los Angeles

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Getty Images Chelsea Lazkani, Mary Fitzgerald, Chrishell Stause und Bre Tiesi im Mai 2024 in Los Angeles