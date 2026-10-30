Neues Drama mit "Breaking Bad"- und "Grey's Anatomy"-Stars

Wie BBC nun verkündete, übernehmen Laura Fraser und Kevin McKidd (53) tragende Rollen in dem neuen schottischen Drama "The Young Team". Die sechsteilige Miniserie wird derzeit in Schottland gedreht und beruht auf dem preisgekrönten Debütroman von Graeme Armstrong. Laura, die vielen Zuschauern aus Breaking Bad bekannt ist, übernimmt die Rolle der Angela und spielt somit die Mutter des 15-jährigen Alan "Azzy" Williams, um den sich die Geschichte dreht. Für die Hauptrolle steht Nachwuchsschauspieler Jakob James Smith vor der Kamera, der bereits in "MobLand" zu sehen war. Kevin verkörpert unterdessen Mr. McGiver, den Schulleiter des Teenagers und eine wichtige Bezugsperson in dessen Leben. Wann die sechs Folgen ausgestrahlt werden, geht aus den bisherigen Angaben noch nicht hervor.

Die Geschichte spielt in Airdrie und beleuchtet das Leben junger Menschen aus benachteiligten Verhältnissen. Dabei geht die Serie der Frage nach, ob sie einem Lebensweg entkommen können, der für sie bereits vorgezeichnet zu sein scheint. Die Hauptfigur Azzy möchte unbedingt in die örtliche Gang The YTP aufgenommen werden. Mit einer riskanten Aktion löst der Teenager jedoch unvermittelt einen brutalen Bandenkrieg aus. Plötzlich gerät er selbst mitten in die gefährliche Auseinandersetzung. Während Angela durch die Entscheidungen ihres Sohnes stark belastet wird, steht Mr. McGiver dem Jugendlichen als zentrale Vertrauensperson zur Seite. Bei der Besetzung setzten die Macher nicht nur auf bekannte Gesichter. Mehrere der jungen Darsteller wurden über ein offenes Casting in North Lanarkshire entdeckt. Das Interesse war riesig: Über 1.000 Nachwuchstalente hatten sich für eine Rolle beworben. Auf dem Regiestuhl sitzt Paul McGuigan, der bereits mehrere Folgen der BBC-Erfolgsserie Sherlock inszenierte. Hinter der Produktion von "The Young Team" steht die schottische Produktionsfirma Synchronicity Films.

Laura wurde international vor allem durch ihre Rolle als Lydia Rodarte-Quayle aus "Breaking Bad" bekannt. Als Geschäftspartnerin von Walter White, gespielt von Bryan Cranston (70), war ihre Figur in den späteren Staffeln in den internationalen Drogenhandel verstrickt. Kevin wiederum prägte Grey's Anatomy über viele Jahre hinweg als Chirurg Dr. Owen Hunt. Neben seiner Arbeit vor der Kamera übernahm er bei mehreren Episoden der Krankenhausserie auch die Regie. Im Frühjahr 2026 verabschiedete sich der Schauspieler schließlich aus der Show. Für den gebürtigen Schotten ist "The Young Team" eine weitere Rolle in einer langen Karriere vor der Kamera. Er wirkte unter anderem in den Serien "Rome" und "Journeyman" mit. Schon rund 30 Jahre vor seinem neuen BBC-Projekt gehörte Kevin außerdem zur Besetzung des Kultfilms "Trainspotting – Neue Helden", der ebenfalls in Schottland angesiedelt ist. Nun kehrt Kevin also für ein neues Projekt in seine Heimat zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin McKidd bei den People's Choice Awards 2024 in Santa Monica

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Paul, Anna Gunn, Bryan Cranston, Betsy Brandt, Jesse Plemons, Laura Fraser und RJ Mitte bei der Emmy-Verleihung 2014