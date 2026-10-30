Unfall ihres Sohnes: Eva Benetatou prangert Kitamängel an

Eva Benetatou (34) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Kita ihres fünfjährigen Sohnes George (5). In einem Instagram-Reel schildert der Realitystar jetzt, dass sich ihr Kind vor knapp einer Woche in der Einrichtung verletzt hat: Dem Jungen sei ein kaputter Bambusstab ins Auge geraten. Die Mutter spricht von "Glück im Unglück". Nach bisherigem Stand sei die Verletzung offenbar oberflächlich geblieben. Der Vorfall habe sie dazu gebracht, öffentlich über Sicherheits- und Hygienemängel zu sprechen, die ihrer Darstellung nach seit rund zwei Jahren bestünden. Dabei stellt sie klar, dass sie niemanden vorführen und auch die Erzieherinnen und Erzieher nicht angreifen wolle. Im Mittelpunkt stünden vielmehr die räumlichen und organisatorischen Zustände sowie der Schutz aller betreuten Kinder.

Als mögliche Gefahrenquellen nennt Eva einen beschädigten, nicht verkleideten Heizkörper in einem Spielraum, eine problematische Sicherheitstür und kaputtes Spielzeug. Auch defekte Fahrzeuge sowie unzureichend geschützte Sträucher und Stäbe im Außenbereich bereiteten ihr Sorgen. Hinzu kämen Glasscherben in den Sandkästen und in der Erde, veraltete Sanitär-, Wickel- und Küchenbereiche sowie mangelnde Reinigung. Diese Kritikpunkte seien mehrfach angesprochen worden, ohne ausreichende Veränderungen zu bewirken. Nach Georges Unfall seien immerhin bereits kaputte Spielsachen und Fahrzeuge entsorgt worden. In der vergangenen Woche habe Eva zudem mit dem neuen Träger und einer Kinderschutzmitarbeiterin gesprochen. Für den 30. Oktober sei nun eine Begehung der Kita geplant, bei der mögliche Risiken geprüft werden sollen. Dass größere Sanierungen Zeit brauchen, versteht die Influencerin. Dennoch fordert der Realitystar sichtbare und zeitnahe Schritte. An andere Eltern appelliert sie: "Kinderschutz ist keine Bitte. Kinderschutz ist eine Verpflichtung!"

In ihrem Video erklärt sie, dass sie als Mutter Vertrauen brauche: Wenn sie George für einen halben Tag in die Betreuung gebe, wolle sie sicher sein können, dass er dort in einer sicheren Umgebung ist. Nach ihrer Schilderung bemühten sich mehrere Eltern bereits seit längerer Zeit um Verbesserungen. Sie selbst sei Mitglied des Elternrats gewesen. Sogar ein Fachmann für Türen habe sich die Sicherheitstür angesehen und ein Angebot gemacht. Dieses sei laut Eva aber nie beim damaligen beziehungsweise neuen Träger angekommen. Mit ihrem öffentlichen Statement wolle sie deshalb auch anderen Müttern und Vätern Mut machen, ihre Sorgen anzusprechen. Wenn keine Reaktion kommt, sollten sie sich an die Kitaleitung, den Träger, das Jugendamt oder die Kita-Aufsicht wenden.

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Imago Eva Benetatou beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni, Bonn, 08.09.2026

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026