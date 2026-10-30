Tana Ramsay stiehlt Gordon beim Formel-1-Rennen die Show

Gordon Ramsay (59) hat den Großen Preis der USA kurzerhand zum Familienausflug gemacht. Der Formel-1-Superfan besuchte am Sonntag zusammen mit seiner Frau Tana Ramsay (51) sowie den Kindern Tilly Ramsay und Oscar Ramsay (7) den Circuit of The Americas in Austin. Für den siebenjährigen Oscar war der Renntag etwas ganz Besonderes: Er erlebte dort sein erstes Formel-1-Rennen. Passend zum Austragungsort in Texas setzte der Nachwuchs des Starkochs auf einen Cowboyhut. Auch seine Mutter setzte auf einen texastauglichen Look und kombinierte kurze Jeansshorts mit Cowboystiefeln. Tilly entschied sich für einen Doppel-Denim-Look und braune Cowboystiefel. Noch vor dem Start erkundete die Familie mit VIP-Pässen ausgestattet das Fahrerlager. Den besonderen Tag hielt der Koch anschließend mit einem gemeinsamen Familienfoto auf Instagram fest.

Gordon Ramsay konnte seine Vorfreude auf die Rennpremiere seines Sohnes kaum verbergen. Zu dem Schnappschuss auf Instagram schrieb der Koch begeistert: "Schick angezogen und bereit für ein unglaubliches Formel-1-Rennen! Oscars allererstes Formel-1-Rennen auf dem Circuit of The Americas!" Auf dem Bild posiert die Familie herausgeputzt vor der Kulisse der Rennstrecke. Während Tana und Tilly mit ihren Westernlooks auffielen, blieb der TV-Star selbst seinem lässigen Stil treu und setzte auf eine Jeans. Der gemeinsame Auftritt verbindet damit gleich zwei besondere Ereignisse: Der leidenschaftliche Motorsportfan kann seiner Begeisterung für die Formel 1 nachgehen und zugleich miterleben, wie Oscar zum ersten Mal einen Grand Prix direkt an der Strecke verfolgt. Vor dem eigentlichen Rennen sammelte der Siebenjährige bei der Erkundung des Fahrerlagers bereits zahlreiche Eindrücke.

Gordon und Tana sind bereits seit 1996 verheiratet und haben sechs gemeinsame Kinder: Megan Ramsay, die Zwillinge Holly Ramsay und Jack Ramsay, Tilly, Oscar und Nesthäkchen Jesse Ramsay. Zwischen den Geschwistern liegen einige Jahre. Beim Ausflug zum Großen Preis der USA begleiteten Tana, Tilly und Oscar den Starkoch an die Rennstrecke in Austin. Die älteren Kinder sowie der kleine Jesse wurden nicht als Begleitung an der Rennstrecke genannt. Für Gordon bot der Besuch zugleich die Gelegenheit, seine Begeisterung für den Motorsport mit einem gemeinsamen Erlebnis mit seiner Frau, seiner Tochter und seinem Sohn zu verbinden.

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Instagram / gordongram Gordon Ramsay und seine Ehefrau Tana auf Instagram

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Getty Images Tana Ramsay bei den National Television Awards

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Instagram / gordongram Gordon Ramsay teilt zum Jahrestag ein Bild von Tana und seinen jüngsten Kindern