Margaret Qualley und Jack Antonoff reichen Scheidung ein

Margaret Qualley (32) und Jack Antonoff (42) ziehen einen offiziellen Schlussstrich. Nach drei gemeinsamen Jahren als Ehepaar haben die Schauspielerin und der Musiker am Freitag die Scheidung eingereicht. Das zeigen Unterlagen des New York Supreme Court, die Page Six vorliegen. In den Dokumenten wird Margaret zwar als Klägerin aufgeführt, laut dem Portal handelt es sich aber um einen Antrag, den die beiden gemeinsam gestellt haben. Margaret und der Frontmann der Band Bleachers hatten sich im August 2023 in New Jersey das Jawort gegeben. Nur etwas mehr als drei Jahre später folgt jetzt also der formelle Schritt vor Gericht.

Doch woran ist die Ehe letztendlich gescheitert? Laut Us Weekly sollen die vollen Terminkalender der beiden und die räumliche Distanz eine große Rolle gespielt haben. Den Anstoß zur Trennung soll Margaret gegeben haben. Page Six berichtet zudem, dass auch die Kommunikation ein Problem gewesen sei. Jack sei bei vielen Dingen sehr genau gewesen und habe seine Art, Dinge anzugehen, durchsetzen wollen. Margaret habe hingegen nicht immer das Gefühl gehabt, dass ihre Sicht gehört und gleichwertig behandelt werde. Gerüchte über Untreue weist ein Insider gegenüber dem Portal allerdings zurück: "Sie versuchen, das alles gemeinsam zu klären. Ihre Beziehung war wunderschön und liebevoll. Manchmal funktionieren solche Dinge einfach nicht."

Das Liebes-Aus der beiden war im Juli öffentlich geworden. Damals erklärte ein Insider gegenüber People, dass die Beziehung der beiden zuletzt "holprig" verlaufen sei und die beiden derzeit dabei seien, "die Dinge zu klären". Schon vor der bestätigten Trennung hatten sich Hinweise auf eine Krise gehäuft. Margaret hatte sämtliche Hochzeitsfotos von ihrem Instagram-Profil gelöscht. Jack war zudem ohne sie bei der Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) in New York erschienen. Stattdessen hatte ihn seine Schwester Rachel begleitet.

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Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

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