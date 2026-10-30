Geburtstagsabenteuer: Katy Perry klettert mit Justin Trudeau

Katy Perry (42) hat ihren 42. Geburtstag keineswegs mit Champagner und Kaviar auf einer Yachthafen-Sause verbummelt, sondern entschied sich stattdessen für das volle Action-Programm. Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt Fotos von dem Tag, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Justin Trudeau (54) in einer beeindruckenden Felslandschaft verbrachte. Darauf ist zu sehen, wie sie und der frühere kanadische Premierminister an Metallsprossen die geschwungenen Felsen hinaufklettern. Oben angekommen, gönnte sich das Paar einen Kuss vor der spektakulären Kulisse. Danach balancierten sie über eine schmale Metallbrücke und paddelten im Kajak übers Wasser. Neben einem Stück Geburtstagskuchen war auf einem Bild auch ein Timer zur Begrenzung der Bildschirmzeit zu sehen – ein Hinweis darauf, dass Katy ihren Ehrentag weitgehend ohne Handy und Ablenkungen verbrachte.

Zu den Bildern schrieb die Musikerin stolz: "Ich bin diese Woche auf Level 42 geklettert!" Auch über ihr neues Lebensjahr machte sie sich Gedanken: "Ich stand diesem Dazwischensein des Alters 42 gleichgültig gegenüber ... Dann wurde mir erklärt, dass 42 tatsächlich die Antwort auf alles ist. Obwohl ich es immer noch nicht verstehe, bin ich damit einverstanden, 42 zu werden, solange ich mit dir 42 werden kann – zurück zum Leben ..." Bei ihren Followern kam die Aktion gut an. Ein Fan lobte den Ausflug als tolle Art zu feiern, während ein anderer wegen der teils waghalsigen Kletterbilder zur Vorsicht mahnte. Ein Tänzer ihrer "Lifetimes Tour" gratulierte ebenfalls in den Kommentaren: "Plutos Lieblingskind! Alles Gute zum Geburtstag!"

Katy und Justin sind seit Mitte 2025 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich während ihrer "Lifetimes Tour" – nur wenige Monate nach der Trennung von ihrem damaligen Verlobten Orlando Bloom (49). "Ich habe Justin auf Tour kennengelernt, und dann hat sich etwas verändert", erzählte Katy später im Interview mit People. Auf einer zuvor erstellten Wunschliste habe als zehnter Punkt lediglich "Wahre Liebe" gestanden: "Und ich glaube, da sind wir jetzt." Justin besuchte mehrere ihrer Konzerte und gab ihr Halt. "Er kennt die Texte, er unterstützt mich und ist voller Bewunderung; das ist unglaublich heilsam", schwärmte die Musikerin. Sie beschrieb ihn zudem als "wirklich sehr herzlich". Mit Orlando hat Katy die gemeinsame Tochter Daisy Dove Bloom (6). Rückblickend erklärte sie, sie habe die neunjährige Beziehung loslassen müssen, um weitergehen zu können.

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katyperry Justin Trudeau und Katy Perry im Oktober 2026

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Instagram / justinpjtrudeau Katy Perry und Justin Trudeau im Pub

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026