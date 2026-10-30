Nach Britneys letzter Zahlung verklagt Bank Kevin Federline

Kevin Federline (48) muss sich vor Gericht verantworten: Die City National Bank hat Klage gegen den Ex-Mann von Britney Spears (44) eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, die Page Six vorliegen, soll der Tänzer dem Geldinstitut umgerechnet mindestens 105.000 Euro schulden. Die Summe setzt sich aus einer Kreditkarte, einem persönlichen Kreditrahmen und einem Überziehungskredit zusammen. Den Dokumenten zufolge schloss Kevin die Vereinbarung mit der Bank Ende November 2024 ab. Etwa zu dieser Zeit ging die letzte Unterhaltszahlung der Sängerin für die beiden gemeinsamen Söhne Sean Preston Federline (21) und Jayden James Federline (20) bei ihm ein. Bisher hat sich Kevin nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Kevin hätte einen Teil der offenen Beträge bereits begleichen müssen. Den persönlichen Überziehungskredit sollte er bis April 2025 zurückzahlen, den regulären Kreditrahmen bis Juni 2025. Für die Schulden auf seiner Kreditkarte hatte er eine Frist bis August 2026. Doch damit nicht genug: Zusätzlich verlangt das Geldinstitut Zinsen. Für die Kreditkartenschulden setzt die Bank 20,5 Prozent an, für den persönlichen Kreditrahmen 7,5 Prozent und für den Überziehungskredit 18 Prozent. In der Klageschrift betont die Bank außerdem, dass sie ihre vertraglichen Pflichten erfüllt habe. Wie hoch die Summe tatsächlich ausfällt, die Kevin begleichen soll, ist nicht bekannt.

Kevin hatte jahrelang von Britney Unterhalt für die zwei gemeinsamen Söhne bekommen. Die Jungs lebten bei ihm auf Hawaii. Anfangs bekam er rund 36.000 Euro. Nach Seans 18. Geburtstag waren es ungefähr 18.000. Mit Jaydens Highschoolabschluss endeten die Zahlungen schließlich vollständig. In seinen Memoiren "You Thought You Knew" ging der Tänzer auf das Thema ein. Das Geld sei unter anderem in den Schutz der Jungs geflossen und in den Lebensstandard, den sie von ihrer Mutter gewohnt waren. Außerdem schrieb er: "Das Geld war fast sofort wieder weg, nachdem es eingegangen war." Britney und Kevin hatten sich Anfang 2004 kennengelernt. Schon im Juli verlobten sie sich, im September folgte die Hochzeit in Kalifornien. Im Juli 2007 wurde die Scheidung rechtskräftig. 2013 heiratete Kevin dann Victoria Prince (43).

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Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

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Getty Images Sean Federline, Britney Spears und Jayden Federline im Jahr 2013

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James Atoa/Everett Collection Kevin Federline und Victoria Prince hosten eine Party am Memorial Day Weekend in Las Vegas