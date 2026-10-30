Lewis Hamilton schwärmt von Zeit mit Kim Kardashians Kindern

Ungewohnt private Töne von Lewis Hamilton (41): Bei einer Podiumsrunde am Rande des Formel-1-Grand-Prix im texanischen Austin plauderte der Rennfahrer am Samstag aus dem Nähkästchen. Der Brite schwärmte offen von seiner engen Beziehung zu den vier Kindern seiner Freundin Kim Kardashian (46). Für North, Saint, Chicago und Psalm schlüpft der Formel-1-Star gerne in die Rolle des Spielkameraden und genießt die gemeinsame Zeit. "Die Kinder meiner Freundin – ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie hat vier, also kann ich mit den Kindern spielen", erklärte er vor Publikum. Dabei verriet der Brite auch, welches Geschenk er der Familie gemacht hat: "Ich habe ihnen dieses Jahr einen Hund geschenkt, also ist der kleine Halo ein neues Mitglied dieser Familie." Der Vierbeiner gehört damit offenbar längst fest zum Haushalt der Unternehmerin. Dass der Sportler so offen über das Familienleben spricht, kommt eher selten vor – öffentliche Aussagen zu seinem Privatleben hält er meist knapp.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Formel-1-Star so vertraut mit Kims Nachwuchs zeigt. Bereits im Sommer begleitete er Sohn Saint in Tokio beim Shoppen in einem Laden für seltene Pokémon-Karten. Im Juli gewährte die Unternehmerin zudem seltene Einblicke in einen gemeinsamen Familienausflug zum US-Unabhängigkeitstag. Auf einem der Schnappschüsse posierte sie strahlend für ein Selfie an der Seite von Lewis und Töchterchen Chicago. "Sommer am See mit meinen Lieblingsmenschen", schrieb sie dazu auf Instagram. Ein Insider hatte gegenüber dem Magazin People bereits erklärt, dass die vierfache Mutter sehr genau auswähle, wen sie in die Nähe ihrer Kinder lasse. Die gemeinsame Zeit des Rennfahrers mit dem Nachwuchs zeige deshalb, wie groß ihr Vertrauen zu ihm sei. North, Saint, Chicago und Psalm stammen aus Kims Ehe mit Kanye West (49). Das Paar hatte sich 2021 nach sieben Jahren Ehe getrennt.

Erste Liebesgerüchte um Kim und Lewis kamen im Februar 2026 auf, nachdem das Paar zusammen eine Auszeit in Großbritannien genossen hatte. Beim Super Bowl am 8. Februar machten sie es dann offiziell und zeigten sich erstmals als Paar im Scheinwerferlicht. Das Liebes-Outing auf Instagram folgte schließlich im April – mit einem viralen Video von einer gemeinsamen Spritztour in einem Ferrari F40 durch Tokio. Inzwischen soll die Reality-TV-Bekanntheit laut einem früheren Bericht von Us Weekly sogar über weiteren Nachwuchs mit dem Sportler nachgedacht haben. Eine offizielle Bestätigung dieser Familienpläne gab es von den beiden allerdings nicht. Für den Rennfahrer ist es die erste öffentlich bekannte Beziehung seit Langem: Zuvor war er von 2007 bis 2015 mit Sängerin Nicole Scherzinger (48) liiert.

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago und Lewis Hamilton

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, ihre Kinder und Lewis Hamilton in in Rennanzügen