Beim Umzug kann Ina Borck voll & ganz auf ihren Papa zählen

Ina Borck (30) steckt gerade mitten im Umzugstrubel und bekommt dabei tatkräftige Hilfe aus der eigenen Familie. Wie die Social-Media-Bekanntheit jetzt in ihrer Instagram-Story erzählte, hat sich ihr Vater extra eine Woche Urlaub genommen, um ihr im neuen Zuhause unter die Arme zu greifen. In dem kurzen Video, das Ina im Wohn- und Essbereich aufgenommen hat, erzählt sie, dass ihr Vater bereits fleißig Kisten schleppt und die Umzugssachen auspackt. Weder er noch ihr Partner Fabian, den sie liebevoll Fabi nennt, sind dabei im Bild zu sehen. Umso größer ist offenbar ihre Vorfreude auf seine Ankunft, auf die die Influencerin schon sehnsüchtig wartet: Zum Zeitpunkt der Aufnahme sollte er in etwa einer Stunde bis einer Stunde und 20 Minuten bei ihr eintreffen. Die Vorfreude ist Ina deutlich anzumerken. Gleichzeitig zeigt sie sich sichtlich froh und dankbar über die Hilfe ihres Vaters.

Eigentlich wollte Ina mit ihrem Update warten, bis Fabian angekommen ist und sie die Gewissheit hat, dass alles reibungslos verlaufen ist. Doch da sich beim Einrichten bereits einiges getan hat, konnte sie es offenbar nicht länger abwarten und teilte schon vorab erste Einblicke mit ihren Followern. "Und wir haben jetzt schon richtig, richtig viel ausgepackt", verriet sie in ihrer Story. Den großen Fortschritt verdankt sie vor allem dem Einsatz ihres Vaters. Wie sehr sie seine Hilfe bewegt, macht Ina ebenfalls klar: "Ich finde es echt so, so krass, was das für eine unfassbar tolle Unterstützung ist." Auch in einem Text, den sie in das Video eingeblendet hat, betont sie, dass ihr Papa unermüdlich schleppt und auspackt. Für sie sei das eine riesige Entlastung in der stressigen Phase des Umzugs.

Für ihr neues Zuhause hat Ina bereits konkrete Pläne für die Weihnachtszeit. An einem der Feiertage möchte sie erstmals die gesamte Familie zu sich einladen und selbst als Gastgeberin für ein gemütliches Beisammensein sorgen. Noch ist allerdings nicht endgültig entschieden, ob sich dieser Wunsch tatsächlich umsetzen lässt. Vor wenigen Tagen hatten Ina und Fabian nach eigenen Angaben noch keine konkreten Pläne für Weihnachten oder Silvester geschmiedet. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt noch offen, ob das Haus bis dahin überhaupt genug Platz für eine große Familienfeier bieten würde. Mit der tatkräftigen Hilfe von Inas Vater kommt das Paar beim Einrichten nun jedoch spürbar voran.

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, Dezember 2025

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