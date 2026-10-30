Pietro Lombardi rechnet mit falschen Promi-Freunden ab

Pietro Lombardi (34) hat offenbar genug von falscher Freundlichkeit im Showbusiness. Am späten Donnerstagabend, den 29. Oktober, beantwortete der Sänger in seiner Instagram-Story Fragen seiner Follower und rechnete dabei mit vermeintlichen Freunden aus der Promiwelt ab. Ein Fan wollte wissen, welcher Star nur so tue, als sei er mit ihm befreundet. Darauf reagierte Pietro mit einem Rundumschlag: "90 % aller Promis tun auf Freunde, sind aber keine. Sie melden sich nur, wenn sie etwas brauchen oder wenn man gerade maximal im Hype ist." In seiner Story verzichtete er darauf, konkrete Namen zu nennen. Er betonte jedoch, dass es sich seiner Meinung nach keineswegs um Einzelfälle handle. Vielmehr habe er dieses Verhalten bei zahlreichen Promis und selbst ernannten Berühmtheiten erlebt, denen er im Laufe seiner Karriere begegnet sei.

Doch damit war die Kritik des Musikers noch nicht abgeschlossen. Pietro legte nach und unterstellte zahlreichen Menschen aus der Unterhaltungsbranche, der Öffentlichkeit bewusst ein falsches Bild von sich zu vermitteln. "Generell spielen 90 % aller Promis und Möchtegern-Celebrities in der Öffentlichkeit eine komplett falsche und fake Person", schrieb er in seiner Instagram-Story. Zur Begründung verwies der Sänger darauf, dass er viele Prominente auch privat kenne. Dadurch bekomme er mit, wie sehr sich deren öffentliches Auftreten von ihrem tatsächlichen Verhalten abseits der Kameras unterscheide. "Und auch hier sage ich euch: Vertraut mir, ich kenne das echte Leben von so vielen. Dann sehe ich ihre Storys und höre ihre Geschichten und denke mir nur: Crazy, dass die Leute ihnen das alles abkaufen", erklärte Pietro seinen Followern.

In derselben Fragerunde ging es außerdem um das Thema Geld. Ein Follower fragte Pietro, ob Geld Menschen verändere oder nur ihren wahren Charakter sichtbar mache. Der Sänger musste darüber offenbar nicht lange nachdenken und hatte eine klare Antwort parat. "Ich glaube, es zeigt den wahren Charakter, und glaubt mir, lasst mich besser nicht reden. Wir belassen es bei: Es zeigt den echten Charakter", schrieb er in seiner Instagram-Story. Mit seiner Aussage ließ Pietro durchblicken, dass er zu diesem Thema offenbar noch mehr zu erzählen hätte. Konkrete persönliche Erfahrungen teilte er jedoch nicht. Auch wen er mit seiner Kritik meinte und welche Situationen dahintersteckten, behielt der Musiker für sich.

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Imago Pietro Lombardi auf dem Red Carpet beim Fame Fighting 4 Promiboxen in der Grugahalle in Essen, 17.10.2026

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026