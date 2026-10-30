Mark Harmon kehrt mit NCIS-Liebling ans Set zurück

Dienstmarke zücken, Kaffeebecher schnappen – Mark Harmon (75) ist zurück im NCIS-Universum! Der Schauspieler schlüpft erneut in die Rolle des Leroy Jethro Gibbs und steht dafür für das Prequel "NCIS: Origins" wieder vor der Kamera. Das Beste daran: Er ist nicht allein unterwegs. Am Set gibt es ein Wiedersehen mit Emily Wickersham, die erneut als Eleanor "Ellie" Bishop zu sehen ist. Nach den gemeinsamen Drehtagen teilte die Schauspielerin auf Instagram gleich mehrere Schnappschüsse ihrer Reunion. Darunter befindet sich ein Selfie, auf dem sich die beiden eng umarmen. Außerdem postete sie Aufnahmen vom Set mit weiteren Darstellern. Die Bilder dürften bei den Fans der Mutterserie für Nostalgie sorgen – schließlich bekommen sie gleich zwei vertraute Gesichter auf einmal zu sehen.

Auf den Fotos präsentiert sich Mark glattrasiert und wirkt am Set sichtlich in seinem Element. Emily versah ihre Bilderreihe mit emotionalen Worten: "Ein kleiner Teil meiner Ursprungsgeschichte ... Ich liebe diese Serie, diese Menschen und dass ich ein winziger Teil davon sein darf", schrieb sie auf Instagram. Zustande kam das Comeback durch einen Anruf von Mitschöpfer David North, mit dem die Darstellerin schon bei der Originalserie zusammengearbeitet hatte. Da sie seine Arbeit und "NCIS: Origins" sehr schätze, habe sie gerne für eine Weile mitgemischt. Gegenüber TV Insider schwärmte sie: "Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war, als würden wir einfach wieder dort anknüpfen. Es war, als wäre keine Zeit vergangen." Trotz der langen Pause scheint das Zusammenspiel der beiden demnach sofort wieder funktioniert zu haben.

Mark und Emily standen für "NCIS" über viele Jahre gemeinsam vor der Kamera, ehe beide die Serie 2021 verließen. Wie vertraut der Umgang miteinander bis heute ist, beschrieb die Schauspielerin gegenüber TV Insider so: "Wir haben so viele Jahre zusammengearbeitet, und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir ein so unkompliziertes Hin und Her haben. Es war großartig. Für mich war es auch irgendwie nostalgisch." Nach ihrer eigenen Einschätzung hatte sie rund sechs Jahre lang nicht mehr mit Mark gedreht. Dennoch habe sich die gemeinsame Arbeit keineswegs wie ein Wiedersehen nach einer derart langen Unterbrechung angefühlt. Mark blieb dem Serienkosmos nach seinem Ausstieg ohnehin verbunden. Er produziert "NCIS: Origins", das sich mit den jüngeren Jahren von Gibbs beschäftigt. Zudem war der Schauspieler im Prequel zuvor bereits in einem Cameo als seine berühmte Figur zu sehen.

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Getty Images Auftritt von Mark Harmon bei der "NCIS: Origins"-Q&A der CBS TCA Summer Press Tour in Pasadena

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Instagram / emilywickersham Mark Harmon und Emily Wickersham am Set von "NCIS: Origins"

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Getty Images Der Cast von "Navy CIS" am Hollywood Walk of Fame 2012