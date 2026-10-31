Kuss-Szene mit 18: Emily Osment sorgte sich um Co-Star

Emily Osment (34) hat sich am Set von Young Sheldon für mehr Sicherheit eingesetzt, als es zwischen ihrer Figur Mandy McAllister und Georgie Cooper romantisch wurde. In Jessica Radloffs Buch "Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw's-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy" blickt die Schauspielerin nun auf die ersten Kuss-Szenen mit ihrem Kollegen Montana Jordan (23) zurück. Dieser war damals gerade einmal 18 Jahre alt, während Emily selbst schon 30 war. Deshalb bat sie darum, eine professionelle Intimitätskoordination für die Dreharbeiten einzusetzen. Dabei hatte sie vor allem ihren jüngeren Kollegen im Blick. "Mein Unbehagen lag darin, dass er achtzehn war. Und das machte mich unruhig", erklärte sie. "Er war ein Baby! Ein Baby mit Vokuhila."

Zunächst konnte Emilys Wunsch allerdings nicht umgesetzt werden: Produktionsmitarbeiter Tim Marx gelang es nicht, so kurzfristig eine passende Fachkraft für die erste Kuss-Szene zu organisieren, wie die Daily Mail berichtet. Bei den folgenden Episoden, in denen sich die Beziehung der beiden Figuren weiterentwickelte, war dann jedoch eine Intimitätskoordinatorin am Set. Emily befürchtete, dass ihr Kollege mögliche Bedenken für sich behalten könnte, statt sie offen anzusprechen. "Ich weiß nicht, ob Montana überhaupt wusste, dass er danach fragen konnte. Geben wir ihm doch auch diese Möglichkeit. Sorgen wir dafür, dass er sich wohlfühlt", erklärte sie in dem Buch. Regisseur Alex Reid (51) gab der Schauspielerin rückblickend recht: "Wir haben in der Serie keine Sexszenen, also war das keine Situation, mit der wir Erfahrung hatten, und sie haben sich nur geküsst. Aber dabei haben wir eindeutig versagt", räumte er ein.

Emilys Beschützerinstinkt könnte auch mit ihren Erfahrungen aus der eigenen frühen Karriere zusammenhängen. Bereits als Kind stand sie für "Spy Kids" vor der Kamera. Später wurde sie einem großen Publikum als Lilly Truscott in der Disney-Serie "Hannah Montana" bekannt. Aus den anfänglich ungewohnten Situationen am Set von "Young Sheldon" entwickelte sich schließlich eine enge Zusammenarbeit mit Montana Jordan. Nach dem Ende der Serie wurde die Geschichte ihrer Figuren sogar in der Sitcom "Georgie & Mandy's First Marriage" fortgesetzt. Montana selbst beschrieb die Zusammenarbeit gegenüber CBS News positiv: "Obwohl es Arbeit ist und wir zu einer bestimmten Zeit da sein müssen und so weiter, sorgen wir dafür, dass sich jeder wohlfühlt. Wir haben Spaß, und es fühlt sich nicht einmal wie Arbeit an."

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Getty Images Montana Jordan und Emily Osment 2025

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Getty Images Montana Jordan im Juli 2024

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Getty Images "Georgie & Mandy"-Crew 2024 während einer Pressetour in Pasadena