Sara Kulka blickt nach Bucherfolg auf schwere Zeiten zurück

Sara Kulka (36) kann sich über einen großen Meilenstein freuen: Ihre Autobiografie "Das Mädchen, das ich retten musste" ist auf Platz sieben der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. In einem Reel, das sie jetzt auf Instagram veröffentlicht hat, wendet sie sich direkt an ihre Community. Dabei spricht sie aber nicht nur über ihren Erfolg. Sie erinnert auch an die dunklen Kapitel ihres Lebens. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wirkt im Clip sichtlich bewegt und ernst. Gleichzeitig ist Sara die Freude deutlich anzumerken: Sie zeigt sich stolz und dankbar, dass sich so viele Menschen für ihre eigene Geschichte interessieren. Dass sie es damit sogar unter die Top Ten der renommierten Liste geschafft hat, scheint die Influencerin selbst noch kaum begreifen zu können.

Sara schaut im Video auf die Zeit zurück, in der sie völlig verzweifelt war. Sie erzählt, dass man versucht habe, sie abzutreiben. Nach all den schrecklichen Situationen, die sie erlitten habe, habe sie irgendwann selbst nicht mehr leben wollen. Zum Glück sei sie in einem Krankenhaus wieder aufgewacht. Mit Blick auf das Mädchen auf dem Buchcover sagt sie: "Hättest du diesem Mädchen mal gesagt, dass es seine Geschichte aufschreiben wird und dass alles gut sein wird, hätte sie dir das nie geglaubt." Den Erfolg führt das Model auch auf ihre treuen Fans zurück: "Und das habe ich euch zu verdanken." Zum Dank macht sie noch auf ihre Signieraktion bei Graff aufmerksam, die noch läuft.

In ihrer Autobiografie arbeitet die zweifache Mutter traumatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit und Jugend auf. So schreibt sie unter anderem darüber, wie sie gemobbt wurde und schon früh Drogen nahm. Außerdem geht es um den sexuellen Missbrauch, den sie durch ein Familienmitglied erlebt hat. Wie sehr sie die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit mitnimmt, hatte Sara bereits deutlich gemacht. Als sie das Buch damals ankündigte, kamen ihr die Tränen. Ganz allein war sie jedoch mit ihrem Buch nicht: Beim Aufschreiben ihrer Geschichte stand ihr der Journalist und Autor Fred Sellin zur Seite. "Das Mädchen, das ich retten musste" ist seit dem 20. Oktober 2026 erhältlich.

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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Promiflash Sara Kulka mit ihrem Freund Christian, Januar 2026

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit