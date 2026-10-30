Victoria's-Secret-Spott: Elsa Hosk zeigt sich mit Töchtern

Ganz ohne Glitzer, Flügel und Blitzlichtgewitter zeigte sich Elsa Hosk (37) nun in Los Angeles. Nur rund eine Woche nach ihrem vieldiskutierten Comeback auf dem Laufsteg von Victoria's Secret unternahm das Model einen entspannten Spaziergang mit der Familie. Fotos, die DailyMail veröffentlichte, zeigen Elsa gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren beiden Töchtern, der fünfjährigen Tuulikki und der drei Monate alten Flora Blue. Elsa setzte bei ihrem Ausflug auf einen bequemen Freizeitlook: Die Schwedin entschied sich für ein lässiges, übergroßes, gestreiftes T-Shirt und kombinierte dazu eine blaue Jeans. Ihre blonden Haare trug sie offen, eine große schwarze Sonnenbrille rundete das lässige Outfit ab. Der Familienausflug bildete damit einen deutlichen Kontrast zu jenem Auftritt, der in den vergangenen Tagen für reichlich Gesprächsstoff im Netz gesorgt hatte.

Bei der Victoria's-Secret-Show war Elsa erstmals seit 2018 wieder für das Dessouslabel über den Laufsteg gegangen. Dabei präsentierte sie zwei Looks. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ein transparenter Body, zu dem sie die größten Flügel des Abends trug. Die rund 178 Zentimeter großen Accessoires schienen ihr das Gehen allerdings sichtlich schwer zu machen. In den sozialen Medien spotteten einige Zuschauer daraufhin über ihre Performance und warfen ihr vor, sie würde über den Laufsteg "stampfen". Diese Kommentare ließ die 37-Jährige nicht unbeantwortet. In ihrer Instagram-Story machte sie deutlich, welche Last sie während der Show auf ihren Schultern getragen hatte: "Und an die Leute im Internet, die über meinen Gang reden: Es brauchte DREI Männer, um diese Flügel zu tragen und sie auf meinem Rücken zu befestigen. Lasst das mal sacken." Damit machte sie deutlich, welches Gewicht sie bei ihrem Auftritt tatsächlich zu stemmen hatte, und lieferte eine Erklärung für ihren kritisierten Laufstil.

Unterstützung bekam Elsa auch von Gigi Hadid (31). Nachdem ein Nutzer auf Threads Elsas Auftritt mit dem Laufstegstil von Gisele Bündchen (46) verglichen hatte, stellte sich das Model klar hinter sie. "Elsa ist umwerfend, stark und hat diese Dinger wie ein Boss getragen. Ihr habt keine Ahnung", schrieb Gigi auf der Plattform. Das Model erklärte zudem, dass die heutigen Flügel mehr als 34 Kilogramm wiegen und über drei Meter hoch sein können. Einige seien sogar mit animatronischen Elementen ausgestattet. Zusätzlich würden Windmaschinen und der lange Laufsteg die Aufgabe erschweren. Für Elsa markierte die Show nicht nur ihr erstes Victoria's-Secret-Engagement seit 2018, sondern auch eine schnelle Rückkehr in den Job nach der Geburt ihrer zweiten Tochter. Sie hatte Flora Blue erst im Juli zur Welt gebracht und stand damit weniger als drei Monate später wieder für Victoria's Secret vor Publikum. Vater des Mädchens ist Tom Daly. Das Paar ist seit September 2025 verlobt.

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Getty Images Elsa Hosk bei der Valentino Haute Couture Spring-Summer 2025 Show in Paris, Januar 2025

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Getty Images Elsa Hosk bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk macht ein Spiegelselfie mit Baby Flora Blue, 2026