Für neue Rolle: Dwayne Johnson hat 23 Kilogramm abgespeckt

Dwayne "The Rock" Johnson (54) sieht derzeit ganz anders aus, als seine Fans es gewohnt sind. Für seine Rolle im Film "Lizard Music" hat der Schauspieler innerhalb von knapp einem Jahr fast 23 Kilogramm abgenommen und bringt nun rund 106 Kilogramm auf die Waage. In dem Film verkörpert der Hollywoodstar den 70-jährigen Chicken Man, der mit einem 111 Jahre alten Huhn befreundet sein soll. Dwayne ist stolz auf seine Verwandlung – in einem Video auf Instagram gewährt er nun Einblicke in diese.

Auf eine radikale Diät verzichtete der 54-Jährige bei seiner Verwandlung bewusst. "Ich wollte mir Zeit nehmen, mein Gewicht auf schlaue, weise und gesunde Art zu verlieren – nichts Extremes", erklärt er auf der Plattform. Der entscheidende Faktor war nach eigenen Angaben nicht ein noch härteres Trainingsprogramm, sondern die Umstellung seiner Ernährung: Er strich raffinierten Zucker aus seinem Ernährungsplan und senkte seine tägliche Fettzufuhr. Mit dem Resultat scheint Dwayne äußerst zufrieden zu sein. "Mit meinem aktuellen Gewicht und meiner Körperzusammensetzung … ich habe mich noch nie so wohlgefühlt", schreibt er zu seinem Beitrag im Netz.

Mit rund 106 Kilogramm wiegt Dwayne nach eigener Aussage nun etwa so viel wie zuletzt in seiner ersten Footballsaison an der University of Miami. Der frühere Wrestler ist über Jahre hinweg für extreme Workouts und einen dauerhaften Kalorienüberschuss bekannt gewesen. Durch die langsame Veränderung habe er seinen Körper aber noch einmal ganz neu kennengelernt. "Diese Herangehensweise bot mir die großartige Möglichkeit, ein extrem feines Gespür für meinen Körper zu entwickeln – mental, spirituell und natürlich auch physisch", hält er auf Instagram fest. Die Abnahme habe sich gleich in mehreren Bereichen bemerkbar gemacht: Kraft, Ausdauer, Herz-Kreislauf-Fitness, Stoffwechselgesundheit, Gelenke, Insulinsensitivität und Immunsystem hätten sich verbessert.

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin

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Imago Dwayne Johnson in seinem neuen Film "The Smashing Machine"