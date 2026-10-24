Dwayne Johnson ist als 70-jähriger Opa kaum wiederzuerkennen

Dwayne "The Rock" Johnson (54) sorgt derzeit mit einem Anblick für große Augen, den wohl niemand von ihm erwartet hätte. Bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Lizard Music" in Brooklyn entstanden Set-Fotos, auf denen der Schauspieler kaum zu erkennen ist. Für seine Rolle als 70 Jahre alter "Chicken Man" trägt er graue Haare und einen dichten grauen Bart. Ein beigefarbener Fischerhut und ein farblich passender Mantel machen die erstaunliche Verwandlung komplett. Von dem Erscheinungsbild, mit dem der frühere Wrestler sonst als muskulöser Actionheld auftritt, ist auf den Aufnahmen nicht viel zu erkennen. Doch nicht allein das Kostüm und die Maske machen die Verwandlung aus. Auch seinen Körper soll der Hollywoodstar für die Figur stark verändert haben. Berichten zufolge baute er für die Produktion rund 14 Kilo Muskelmasse ab. Das sorgt dafür, dass er auf den Bildern wesentlich schmaler als gewohnt erscheint.

Hinter dem Projekt stecken die Amazon MGM Studios, der Kinostart ist für Dezember 2027 geplant. Die Geschichte dreht sich um einen Jungen, der nachts im Fernsehen auf rätselhafte, musizierende Eidechsen stößt. Bei seinen Nachforschungen begegnet er schließlich einem eigentümlichen Mann und dessen betagtem Huhn – eben jenem "Chicken Man", den Dwayne verkörpert. Hinter seinem gealterten Gesicht steckt eine kunstvoll angefertigte Maske. Damit aus dem durchtrainierten Hollywoodstar ein Mann im Rentenalter werden konnte, war einiges an Aufwand nötig. Für den markanten Look zeichnet der renommierte Maskenbildner Kazu Hiro verantwortlich. Er stattete den Darsteller mit den sichtbaren Altersmerkmalen aus, die zusammen mit dem grauen Haar, dem Bart und der schlichten Kleidung für die drastische optische Veränderung sorgen.

Für den früheren Wrestler bedeutet die Rolle einen deutlichen Bruch mit dem Bild, das das Publikum seit Jahren von ihm kennt. Normalerweise steht der dreifache Vater für seinen muskulösen Körper und Rollen als kraftvoller Actionheld vor der Kamera. Die Figur aus "Lizard Music" unterscheidet sich deutlich von den Rollen, mit denen Dwayne über viele Jahre bekannt geworden ist. Dwayne zeigt nun eine ganz andere Seite und setzt für die Kinderbuchverfilmung nicht auf seine vertraute Muskelstatur. Maskenbildner Kazu hat wiederum bereits Erfahrung damit, berühmte Gesichter für Filmproduktionen vollständig zu verändern. Zuletzt sorgte er dafür, dass Tom Cruise (64) für den Film "Digger" wie ein alter Ölbaron wirkte. Für "Lizard Music" ließ er Dwayne nun ebenfalls um Jahrzehnte altern. Die Kombination aus Maske, Kostüm und Gewichtsverlust macht den früheren Wrestler auf den aktuellen Aufnahmen so schwer erkennbar. Mit dem Film wagt sich Dwayne damit optisch weit weg von seinem bekannten Image.

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin

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Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson beim Fan-Event zu "The Smashing Machine" in Mexiko, Oktober 2025

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Getty Images Dwayne Johnson, November 2025