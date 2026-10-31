"Promihof"-Jasmin lässt Liebes-Comeback mit Marc-Robin offen

Auf dem "Promihof" könnte es bald knistern! Model Jasmin Sainabou Jaegers (28) ist am zweiten Tag in die Realityshow eingezogen und hat dort ein bekanntes Gesicht wiedergetroffen: Realitystar Marc-Robin Wenz. Wie in der Sendung deutlich wird, sind die beiden keine Unbekannten: Marc-Robin zufolge lief zwischen ihnen in der Vergangenheit bereits mehrfach etwas. Eine völlig neue Begegnung ist ihr gemeinsamer Aufenthalt auf dem Hof somit nicht. Einen konkreten Plan für ein Liebes-Comeback verfolgen Jasmin und Marc-Robin zwar offenbar nicht. Ganz ausschließen möchte Jasmin eine erneute Annäherung im Laufe der Show aber nicht. Ob die frühere Nähe zwischen ihnen unter den besonderen Bedingungen der Show wieder aufflammt, bleibt damit zunächst offen.

In der Show machte Jasmin allerdings auch deutlich, dass weder sie noch Marc-Robin mit festen romantischen Absichten in die gemeinsame Zeit starten. Von einem geplanten Kennenlernen oder dem bewussten Versuch, ihre frühere Verbindung wiederzubeleben, könne daher keine Rede sein. Die Möglichkeit einer erneuten Nähe will sie dennoch nicht vom Tisch wischen. "Auszuschließen ist es jetzt nicht, dass wir noch mal was miteinander haben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir denken: 'Oh mein Gott, wir wollen uns kennenlernen'", erklärt sie in der Realityshow. Damit zieht Jasmin eine klare Grenze zwischen einer möglichen spontanen Annäherung und einer bereits vorgesehenen Romanze. Die gemeinsame Vorgeschichte ist zwar vorhanden, einen konkreten nächsten Schritt haben beide jedoch nicht vereinbart. Wie sich das Verhältnis zwischen dem Model und dem Realitystar auf dem Hof entwickelt, bleibt damit vorerst spannend.

Auch Marc-Robin beschreibt das aktuelle Verhältnis zu Jasmin als unkompliziert. "Wir sind cool miteinander", betonte er bei "Der Promihof". Obwohl nach seinen Angaben bereits mehrfach etwas zwischen ihnen lief, bezeichnet er Jasmin inzwischen als einen seiner "Buddies". Ein Beziehungswunsch wurde von keinem der beiden ausgesprochen. Stattdessen gehen Jasmin und Marc-Robin mit einer freundschaftlichen Basis in ihr Wiedersehen auf dem "Promihof". Vorerst begegnen sich das Model und der Realitystar jedoch locker und ohne den Druck, aus ihrer früheren Nähe unbedingt eine feste Romanze entwickeln zu müssen. Damit ist die Ausgangslage auf dem "Promihof" eindeutig: Jasmin und Marc-Robin verstehen sich gut, kennen sich bereits intim, wollen ihr erneutes Aufeinandertreffen aber ohne festgelegtes Ziel angehen. Außerdem knistert es bei Marc-Robin bereits an anderer Stelle. Der Promihof – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Instagram / jasminsainabou Jasmin Sainabou Jägers, Dezember 2025

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere der zweiten Staffel von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth