Bill Belichick (74) und Jordon (25) sollen getrennt sein

Bill Belichick (74) und Jordon Hudson (25) gehen getrennte Wege, und das offenbar schon seit fast einem Jahr. Wie Insider nun gegenüber TMZ Sports berichten, sollen der Footballcoach und der Social-Media-Star ihre Beziehung bereits Ende 2025 beendet haben. Nach außen drang davon lange Zeit nichts. Immerhin zeigten sich die beiden auch 2026 noch immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Zuletzt stand Jordon am Spielfeldrand, als Bills Team der University of North Carolina in Chapel Hill ein Heimspiel gegen Syracuse bestritt. Nach Informationen des Portals soll die Influencerin inzwischen andere Menschen treffen. Ob sie mittlerweile wieder in festen Händen ist, ist jedoch nicht bekannt. Damit endet eine Liaison, die jahrelang für Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Warum die Beziehung in die Brüche ging, ist bislang unklar. Auch wer von beiden den Schlussstrich zog, ist nicht bekannt. Weder Bill noch Jordon haben sich dazu geäußert. Ganz aus dem Leben des anderen verschwinden wollen die beiden aber offenbar nicht. Sie seien weiterhin "ihren geschäftlichen Partnerschaften verpflichtet und bleiben enge Freunde", heißt es in dem Bericht von TMZ Sports. Wie eng die Verbindung trotz des Liebes-Aus noch ist, zeigte sich bereits in den vergangenen Monaten. Über lange Zeit vermittelten die beiden ein vertrautes Bild und besuchten weiterhin gemeinsam Veranstaltungen. Im Mai 2026 traten sie unter anderem zusammen beim Kentucky Derby auf. Zu diesem Zeitpunkt sollen sie bereits seit Monaten kein Paar mehr gewesen sein.

Kennengelernt hatten sich Bill und Jordon im Februar 2021 an Bord eines Flugzeugs. Laut TMZ Sports waren sie seit 2022 ein Paar. Öffentlich machten sie ihre Liebe allerdings erst im Juni 2024. Vor allem der Altersunterschied von fast 50 Jahren sorgte damals für Gesprächsstoff. Im April 2025 machte Jordon dann selbst Schlagzeilen. Während eines Interviews, das Bill der Sendung "CBS Sunday Morning" gab, wurde er gefragt, wie er seine Partnerin kennengelernt hatte. Daraufhin schaltete sich Jordon ein und unterbrach das Gespräch. Die Szene wurde im Netz heftig diskutiert. Bill stellte sich anschließend hinter seine damalige Freundin. Er erklärte, dass das Interview so zusammengeschnitten worden sei, dass dabei ein falscher Eindruck entstehe.

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Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei den NFL Honors 2025

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Instagram / jordon_isabella Bill Belichick und Jordon Hudson im Dezember 2024

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Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson, März 2025