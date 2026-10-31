Kim Kardashians Diagnose weckt Erinnerungen an ihren Vater

Kim Kardashian (46) macht jetzt eine Diagnose öffentlich, die sie lange für sich behalten hat. In der aktuellen Folge von "The Kardashians" berichtet die Realitybekanntheit von einer Speiseröhrenentzündung. "Ich habe mich in letzter Zeit ein wenig unwohl gefühlt. Deshalb war ich bei mehreren Ärzten, und das hat mich zuletzt sehr beschäftigt", erklärt sie in der Sendung. Von dem Befund erzählte die vierfache Mutter zunächst nur wenigen Menschen. Der Grund dafür ist emotional: Die Diagnose erinnert sie an ihren Vater Robert Kardashian Sr. (†59), der 2003 im Alter von nur 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs starb, gerade einmal zwei Monate nach seiner Diagnose.

Die Ergebnisse ihrer Untersuchung erhielt Kim per Videocall von ihrem Arzt. Für die weiteren Schritte soll sie allerdings persönlich in der Praxis erscheinen. Zunächst sind Medikamente und weitere medizinische Maßnahmen geplant. Die Unternehmerin hofft auf einen unkomplizierten Verlauf: "Hoffentlich kann ich einfach Medikamente nehmen und dann verschwindet es. Aber ich weiß einfach nicht, was passieren wird." Die Vorschau auf die kommende Episode deutet allerdings darauf hin, dass ihr ein operativer Eingriff bevorstehen könnte, wie Female First berichtet.

Bereits ein Vorschauclip zur achten Staffel zeigte, wie sehr Kims Gesundheitsprobleme auch ihre Familie belasten. Ihre Mutter Kris Jenner (70) brach in Tränen aus, als die Verbindung zu Roberts Tod zur Sprache kam: "Ich kann das nicht. Es bringt mich zum Weinen", sagte Kris in dem Clip. Kim stellte jedoch klar, dass ihre Diagnose zwar denselben Körperbereich betrifft wie der Krebs ihres Vaters, es sich aber nicht um dieselbe Erkrankung handelt. Wie es für die Unternehmerin gesundheitlich weitergeht, bleibt abzuwarten. Die neuen Folgen können Fans auf Hulu und hierzulande auf Disney+ verfolgen.

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Collage: Getty Images,Getty Images Kim Kardashian und Robert Kardashian Sr.

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Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie

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